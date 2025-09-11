GST रिफॉर्म के चलते नहीं बिका 6 लाख गाड़ियों का स्टॉक, बढ़ी कार डीलरों की बेचैनी, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार भी पड़ा मंदा

GST Reform: देश का वाहन उद्योग इस समय भारी उठापटक से गुजर रहा है। नई जीएसटी दरें लागू होने जा रही हैं और इसके प्रभाव को देखते हुए डीलर इन्वेंट्री को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर छूट की पेशकश कर रहे हैं। खासकर महंगी कारों पर मिलने वाली छूट ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनियों और डीलरों के बीच बकाया भुगतान और नए कर ढांचे की वजह से बाजार में अस्थिरता देखी जा रही है। इस स्थिति का असर न सिर्फ ऑटोमोबाइल बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर भी दिखाई दे रहा है।