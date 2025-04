Splendor Plus खरीदें या फिर Platina 100 पर करें विचार, जानें कौन सी बाइक आपके लिए रहेगी बेस्ट?

Apr 19, 2025

Hero Splendor Plus vs Bajaj Platina 100: अगर आप एक भरोसेमंद, माइलेज वाली और बजट में आने वाली बाइक खरीदना चाहते हैं, तो Hero Splendor Plus और Bajaj Platina 100 दो बेहतरीन विकल्प हो हैं। अगर आप रोजाना ऑफिस, कॉलेज या लोकल ट्रैवल के लिए एक सस्ती और टिकाऊ बाइक चाहते हैं तो इनमे से एक को खरीद सकते हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ ऐसे फर्क हैं जो आपकी पसंद को प्रभावित कर सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन दोनों बाइक्स की खासियतों के बारे में।

इंजन और परफॉर्मेंस Hero Splendor Plus में 97.2cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 7.7HP की पावर और 8.05Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। वहीं Bajaj Platina 100 में 102cc का इंजन मिलता है जो 7.7HP की पावर और 8.3Nm का टॉर्क देता है। इसमें भी 4-स्पीड गियरबॉक्स है लेकिन इसका गियर पैटर्न “ऑल डाउन शिफ्ट” है। अगर बात की जाए टॉर्क की, तो Platina थोड़ा बेहतर लो-एंड टॉर्क देती है, जिससे शुरुआती पिकअप अच्छा मिलता है। डिजाइन और साइज Hero Splendor Plus का डिजाइन थोड़ा कॉम्पैक्ट और सिंपल है। इसका वजन 112 किलो है और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 165mm है। वहीं Bajaj Platina 100 थोड़ी लंबी और ऊंची बाइक है जिसका वजन 117 किलो है और ग्राउंड क्लीयरेंस 200mm है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग Splendor Plus में फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रॉलिक सस्पेंशन और पीछे की ओर 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक अब्जॉर्बर मिलते हैं। इसमें Hero का iBS (इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम) भी दिया गया है। दूसरी ओर, Platina 100 में फ्रंट में 135mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे की ओर ‘स्प्रिंग इन स्प्रिंग’ टेक्नोलॉजी वाला सस्पेंशन मिलता है। इसमें एंटी-स्किड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जो फिसलन वाले रास्तों पर बेहतर कंट्रोल देता है। ये भी पढ़ें- टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Jawa 42 FJ, एक्जॉस्ट में नजर आएं बदलाव, क्या Royal Enfield को दे पाएगी टक्कर? फीचर्स और टेक्नोलॉजी Splendor Plus में i3S (आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम), xSENS टेक्नोलॉजी, ट्यूबलेस टायर्स और साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। वहीं Platina 100 में LED DRLs के साथ DC इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बेसिक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो Splendor Plus इस मामले में आगे है। Splendor Plus में i3S (आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम), xSENS टेक्नोलॉजी, ट्यूबलेस टायर्स और साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। वहीं Platina 100 में LED DRLs के साथ DC इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बेसिक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो Splendor Plus इस मामले में आगे है। माइलेज और टैंक कैपेसिटी दोनों बाइक्स शानदार माइलेज देती हैं। Splendor Plus की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.8 लीटर है, जबकि Platina 100 का टैंक 11 लीटर का है। यानि लंबी दूरी के लिए Platina थोड़ी बढ़त लेती है। कीमत में कितना फर्क है? Hero Splendor Plus की एक्स-शोरूम कीमत 77,176 रुपये से 80,176 रुपये तक जाती है, जो वेरिएंट पर निर्भर करती है। वहीं Bajaj Platina 100 की कीमत 68,890 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यानि अगर आपका बजट कम है तो Platina ज्यादा किफायती ऑप्शन है। आपके लिए कौन सी है बेस्ट? अगर आप एक हल्की, टेक्नोलॉजी से लैस और शहर में चलाने वाली सुलभ बाइक चाहते हैं तो Hero Splendor Plus आपके लिए सही रहेगी। लेकिन अगर आपका फोकस आरामदायक राइड, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और बजट में आने वाली बाइक पर है, तो Bajaj Platina 100 एक बढ़िया विकल्प है। बाइक स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन Hero Splendor Plus Bajaj Platina 100 इंजन क्षमता 97.2 cc 102 cc इंजन प्रकार एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलिंडर 4-स्ट्रोक, DTS-i, सिंगल सिलिंडर मैक्स पावर 8000 rpm पर 7.7 HP 7500 rpm पर 7.7 HP पीक टॉर्क 6000 rpm पर 8.05 Nm 5500 rpm पर 8.3 Nm गियरबॉक्स 4-स्पीड कांसटेंट मेश 4-स्पीड (ऑल डाउन शिफ्ट) फ्यूल टैंक क्षमता 9.8 लीटर 11 लीटर व्हीलबेस 1236 मिमी 1255 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 165 मिमी 200 मिमी वजन 112 किग्रा 117 किग्रा फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक हाइड्रॉलिक शॉक एब्जॉर्बर 135 मिमी, हाइड्रॉलिक टेलीस्कोपिक रियर सस्पेंशन स्विंगआर्म विद 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रॉलिक शॉक एब्जॉर्बर 110 मिमी, स्प्रिंग-इन-स्प्रिंग सस्पेंशन ये भी पढ़ें- स्मार्ट फीचर्स और डिजिटल अपडेट के साथ आई 2025 Hero Super Splendor Xtech, जानें कीमत?

