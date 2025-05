2025 की इस भयंकर गर्मी में अपनी कार का कैसे रखें ख्याल? ये 5 टिप्स हर कार मालिक के लिए जरूरी

Protect Car from Heat in Summer: एयर कंडीशनर (AC) की सही से करें देखभाल गर्मी में कार का एयर कंडीशनर (Car AC During Summer) सबसे ज्यादा काम करता है और अगर यह सही से काम न करे तो ड्राइविंग में मुसीबतें का सामना करना पड़ सकता है खासकर सफर लंबा हो तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो सकते हैं। कार AC के कूलिंग सिस्टम में कभी-कभी खराबी जैसे ठंडक कम होना अजीब गंध आना या कंप्रेसर का सही काम न करना जैसी समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए AC की जांच करवा करवाना जरूरी है। साथ ही AC के रेफ्रिजरेंट की जांच भी जरूरी है। ध्यान रखें कि अगर आपकी कार तेज धूप में खड़ी रहती है तो अंदर का तापमान 60 डिग्री तक भी पहुंच सकता है इसलिए AC का सही काम करना बेहद जरूरी है।

Car Tyre Pressure in Summer: टायर प्रेशर का रखें ध्यान गर्मी में हवा तेजी से फैलती है और इसका असर सीधे आपके टायरों पर पड़ता है। जब आप गर्म सड़क पर चलते हैं तब टायर का तापमान भी बढ़ जाता है जिससे अंदर की हवा और ज्यादा फैलती है और प्रेशर बढ़ जाता है। अगर टायर पुराने या कमजोर हैं तो यह स्थिति टायर फटने का कारण बन सकती है जो बेहद खतरनाक होता है। इसलिए गर्मियों में अपने टायर के प्रेशर को नियमित जांचें और मेंटेन करना जरूरी है। कार के टायर में नाइट्रोजन एयर ही भरवाएं क्योंकि नाइट्रोजन हवा गर्मी में कम फैलती है और टायर के प्रेशर को स्थिर रखती है।

Coolant For Cars: कूलेंट लेवल को करें चेक इंजन को सही तापमान पर चलाने के लिए कूलेंट बहुत जरूरी होता है। कूलेंट इंजन को ओवरहीट होने से बचाता है। गर्मियों में जब तापमान बहुत बढ़ जाता है तो इंजन ज्यादा गर्म होता है और कूलेंट की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी कार का बोनट खोलकर कूलेंट के लेवल की जांच करें। अगर कूलेंट कम हो तो उसे डिस्टिल्ड पानी या उचित कूलेंट से भरें। इससे आपका इंजन सही तापमान पर काम करेगा और ओवरहीटिंग की समस्या नहीं होगी।

Wax Polish for Car: वैक्स पोलिश लगाएं जिस तरह से हमारी त्वचा को सूरज की तेज किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है वैसे ही कार की बॉडी को सूरज से बचाने के लिए वैक्स पोलिश करना जरूरी होता है। वैक्स पोलिश कार की पेंट को UV किरणों से बचाता है जिससे कार की पेंटिंग चमकदार बनी रहती है। साथ ही यह कार के मेटल पार्ट्स को भी सूरज की गर्मी से खराब होने से बचाता है। गर्मी के कारण कार के प्लास्टिक वाले हिस्से जैसे बम्पर और क्लैडिंग जल्दी फीके और खराब हो सकते हैं इसलिए इन पर भी समय-समय पर प्लास्टिक पोलिश का इस्तेमाल किया जा सकता है।