GST कटौती के बाद इलेक्ट्रिक कारों पर कितना पड़ा असर, जानें कितनी कम या बढ़ी कारों की बिक्री

GST कटौती ऑटो सेक्टर में एक तरह की रफ्तार देखी गई है। कारों के दाम कम होने से लोग कार खरीदने की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक कारों के साथ ऐसा नहीं है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की रफ्तार सितंबर 2025 में धीमी हो गई है। सरकार के GST 2.0 लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन आंकड़ों से साफ है कि इसका कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा। अगस्त की तुलना में सितंबर में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की बिक्री 16% घट गई, हालांकि सालाना आंकड़ों में बढ़त देखी गई है।