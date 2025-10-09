GST कटौती के बाद इलेक्ट्रिक कारों पर कितना पड़ा असर, जानें कितनी कम या बढ़ी कारों की बिक्री

Electric Car(Symbolic Image-Freepik)
GST कटौती ऑटो सेक्टर में एक तरह की रफ्तार देखी गई है। कारों के दाम कम होने से लोग कार खरीदने की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक कारों के साथ ऐसा नहीं है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की रफ्तार सितंबर 2025 में धीमी हो गई है। सरकार के GST 2.0 लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन आंकड़ों से साफ है कि इसका कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा। अगस्त की तुलना में सितंबर में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की बिक्री 16% घट गई, हालांकि सालाना आंकड़ों में बढ़त देखी गई है।
टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने सितंबर 2025 में 6,216 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि अगस्त में कंपनी ने 7,453 यूनिट्स बेची थीं। यानी महीने-दर-महीने (MoM) 17% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद, टाटा इलेक्ट्रिक कार मार्केट में सबसे आगे रही और अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी MG मोटर इंडिया से लगभग दोगुनी बिक्री की बढ़त बनाए रखी। सालाना आधार पर देखा जाए तो किआ को सबसे तेज 2430% की YoY ग्रोथ दर्ज की गई।
MG मोटर इंडिया ने अगस्त के 5,087 यूनिट्स के मुकाबले सितंबर में 3,912 यूनिट्स बेचीं, यानी 23% की डिग्रोथ। वहीं, महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड की बिक्री अगस्त के 3,706 यूनिट्स से घटकर सितंबर में 3,243 यूनिट्स रही, जो कि 12% की गिरावट है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई। अगस्त में 618 यूनिट्स बिकने के बाद सितंबर में यह घटकर 349 यूनिट्स रह गई, यानी 449% की डिग्रोथ। BMW इंडिया की सेल्स भी 393 से घटकर 310 यूनिट्स पर पहुंच गई, जो 21% की कमी दर्शाती हैं।
चीनी कंपनी BYD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। अगस्त के 478 यूनिट्स के मुकाबले सितंबर में 547 यूनिट्स बेचीं, यानी 14% की ग्रोथ। वहीं किआ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बिक्री भी बढ़कर 506 यूनिट्स रही, जो पिछले महीने के 463 यूनिट्स से 9% अधिक है।
मर्सिडीज-बेंज ने अगस्त के 80 यूनिट्स के मुकाबले सितंबर में 97 यूनिट्स बेचे। जिससे 21% की ग्रोथ हुई। टेस्ला इंडिया ने सितंबर में 64 यूनिट्स बेचीं, जो कि भारत में उसकी अब तक की शुरुआती बिक्री मानी जा रही है। PCA ऑटोमोबाइल्स इंडिया की सेल्स 23 से बढ़कर 36 यूनिट्स हुई (57% ग्रोथ)। वोल्वो ऑटो इंडिया ने 10% की मामूली बढ़त दर्ज की। वहीं विनफास्ट ऑटो इंडिया ने भारत में अपनी पहली 6 यूनिट्स की बिक्री की शुरुआत की। पोर्शे की बिक्री 6 से घटकर 5 यूनिट्स, जबकि ऑडी की बिक्री 3 से घटकर शून्य हो गई।
|कंपनी का नाम
|अगस्त 2025 सेल्स
|सितंबर 2025 सेल्स
|MoM % बदलाव
|टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड
|7,453
|6,216
|-17%
|MG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|5,087
|3,912
|-23%
|महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड
|3,706
|3,243
|-12%
|BYD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|478
|547
|+14%
|किआ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|463
|506
|+9%
|हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड
|618
|349
|-449%
|BMW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|393
|310
|-21%
|मर्सिडीज-बेंज
|80
|97
|+21%
|टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
|0
|64
|-
|PCA ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|23
|36
|+57%
|वोल्वो ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|21
|23
|+10%
|विनफास्ट ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|0
|6
|-
|पोर्श एजी जर्मनी
|6
|5
|-17%
|रोल्स रॉयस
|0
|1
|-
|ऑडी AG
|3
|0
|-100%
|कुल (Total)
|18,328
|15,315
|-16%
