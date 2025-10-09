Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

GST कटौती के बाद इलेक्ट्रिक कारों पर कितना पड़ा असर, जानें कितनी कम या बढ़ी कारों की बिक्री

सरकार के GST 2.0 लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन आंकड़ों से साफ है कि इसका कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा। हालांकि इलेक्ट्रिक कारों पर किसी प्रकार की जीएसटी कटौती नहीं की गई थी।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 09, 2025

Electric Car

Electric Car(Symbolic Image-Freepik)

GST कटौती ऑटो सेक्टर में एक तरह की रफ्तार देखी गई है। कारों के दाम कम होने से लोग कार खरीदने की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक कारों के साथ ऐसा नहीं है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की रफ्तार सितंबर 2025 में धीमी हो गई है। सरकार के GST 2.0 लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन आंकड़ों से साफ है कि इसका कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा। अगस्त की तुलना में सितंबर में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की बिक्री 16% घट गई, हालांकि सालाना आंकड़ों में बढ़त देखी गई है।

GST: टाटा मोटर्स टॉप पर

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने सितंबर 2025 में 6,216 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि अगस्त में कंपनी ने 7,453 यूनिट्स बेची थीं। यानी महीने-दर-महीने (MoM) 17% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद, टाटा इलेक्ट्रिक कार मार्केट में सबसे आगे रही और अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी MG मोटर इंडिया से लगभग दोगुनी बिक्री की बढ़त बनाए रखी। सालाना आधार पर देखा जाए तो किआ को सबसे तेज 2430% की YoY ग्रोथ दर्ज की गई।

MG और महिंद्रा की बिक्री में गिरावट

MG मोटर इंडिया ने अगस्त के 5,087 यूनिट्स के मुकाबले सितंबर में 3,912 यूनिट्स बेचीं, यानी 23% की डिग्रोथ। वहीं, महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड की बिक्री अगस्त के 3,706 यूनिट्स से घटकर सितंबर में 3,243 यूनिट्स रही, जो कि 12% की गिरावट है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई। अगस्त में 618 यूनिट्स बिकने के बाद सितंबर में यह घटकर 349 यूनिट्स रह गई, यानी 449% की डिग्रोथ। BMW इंडिया की सेल्स भी 393 से घटकर 310 यूनिट्स पर पहुंच गई, जो 21% की कमी दर्शाती हैं।

BYD ने अच्छा प्रदर्शन किया


चीनी कंपनी BYD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। अगस्त के 478 यूनिट्स के मुकाबले सितंबर में 547 यूनिट्स बेचीं, यानी 14% की ग्रोथ। वहीं किआ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बिक्री भी बढ़कर 506 यूनिट्स रही, जो पिछले महीने के 463 यूनिट्स से 9% अधिक है।

GST: लक्जरी सेगमेंट की झलक

मर्सिडीज-बेंज ने अगस्त के 80 यूनिट्स के मुकाबले सितंबर में 97 यूनिट्स बेचे। जिससे 21% की ग्रोथ हुई। टेस्ला इंडिया ने सितंबर में 64 यूनिट्स बेचीं, जो कि भारत में उसकी अब तक की शुरुआती बिक्री मानी जा रही है। PCA ऑटोमोबाइल्स इंडिया की सेल्स 23 से बढ़कर 36 यूनिट्स हुई (57% ग्रोथ)। वोल्वो ऑटो इंडिया ने 10% की मामूली बढ़त दर्ज की। वहीं विनफास्ट ऑटो इंडिया ने भारत में अपनी पहली 6 यूनिट्स की बिक्री की शुरुआत की। पोर्शे की बिक्री 6 से घटकर 5 यूनिट्स, जबकि ऑडी की बिक्री 3 से घटकर शून्य हो गई।

Electric Car Monthly Sales September 2025

कंपनी का नामअगस्त 2025 सेल्ससितंबर 2025 सेल्सMoM % बदलाव
टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड7,4536,216-17%
MG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड5,0873,912-23%
महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड3,7063,243-12%
BYD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड478547+14%
किआ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड463506+9%
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड618349-449%
BMW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड393310-21%
मर्सिडीज-बेंज8097+21%
टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड064-
PCA ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड2336+57%
वोल्वो ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड2123+10%
विनफास्ट ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड06-
पोर्श एजी जर्मनी65-17%
रोल्स रॉयस01-
ऑडी AG30-100%
कुल (Total)18,32815,315-16%

संबंधित खबरें

September Car Sales 2025

September Car Sales 2025: GST कटौती के बाद इस कार कंपनी ने मारी लंबी छलांग, मारुती अभी भी टॉप पर

Honda Activa vs TVS Jupiter

Honda Activa vs TVS Jupiter: GST घटने के बाद कौन-सा स्कूटर खरीदें? यहां समझिए किसे घर लाने में है फायदा

FASTag New Rules

FASTag New Rules: 15 नवंबर से बदल रहा है FASTag का नियम, गाड़ी मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत

2025 Toyota Fortuner Leader Edition

2025 Toyota Fortuner Leader Edition: टोयोटा ने भारत में पेश किया फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन, जानें इसमें क्या कुछ है खास?

Car Buying Tips

Car Buying Tips: धनतेरस पर नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं? जान लें 5 जरूरी बातें जो दिलाएंगी बड़ा फायदा

Best 7 Seater Diesel Car Under 15 lakhs

धनतेरस पर खरीदनी है नई 7-सीटर डीजल कार, तो इन पांच एसयूवी पर कर सकते हैं विचार, माइलेज भी है ठीक

September Bike Sales 2025

September Bike Sales 2025: GST कटौती के बाद जमकर बिकी टू-व्हीलर, ये बाइक कंपनी फिर से बनी नंबर 1

Top 5 Mileage Bikes in India 2025

ये हैं भारत की टॉप 5 माइलेज बाइक्स, 1 लीटर पेट्रोल में मिलता है 80 किमी तक का एवरेज, GST घटने से कीमतें भी हुई कम

Best Electric Scooter in India 2025

महंगे पेट्रोल का खर्च खत्म: देखें ये 5 किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो डेली यूज के लिए हैं बेहतर, कीमत 79,999 रुपये से स्टार्ट

Best Cars Under 8 Lakhs

Best Cars Under 8 Lakhs: GST रेट घटने बाद सस्ती हुई कारें, देखें 8 लाख के बजट वाली 5 पॉपुलर कारों पर कितना होगा फायदा?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 03:40 pm

Hindi News / Automobile / GST कटौती के बाद इलेक्ट्रिक कारों पर कितना पड़ा असर, जानें कितनी कम या बढ़ी कारों की बिक्री

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

मारुति ने दिखाई WagonR EV की पहली झलक! मिलेगी 270Km की रेंज और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

Maruti WagonR EV
ऑटोमोबाइल

GST घटने से सस्ती हो गईं मोटरसाइकिलें, देखें 125cc से 350cc तक के पॉपुलर मॉडल्स की नई कीमतें

Popular Bikes Price After GST Cut
ऑटोमोबाइल

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के गैराज में आई नई Tesla Model Y, नंबर प्लेट में छिपा है खास राज

Rohit Sharma Tesla Car
ऑटोमोबाइल

2025 Toyota Fortuner Leader Edition: टोयोटा ने भारत में पेश किया फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन, जानें इसमें क्या कुछ है खास?

2025 Toyota Fortuner Leader Edition
ऑटोमोबाइल

धनतेरस पर खरीदनी है नई 7-सीटर डीजल कार, तो इन पांच एसयूवी पर कर सकते हैं विचार, माइलेज भी है ठीक

Best 7 Seater Diesel Car Under 15 lakhs
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.