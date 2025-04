इस कार को मिला World Car Of The Year Award, भारतीय बाजार में अब तक लॉन्च नहीं हुई है ये कार

Best Car: इस पुरस्कार के लिए नामांकित कारों के लिए कुछ मानदंड तय होते हैं। पहली शर्त यह होती है कि संबंधित मॉडल की कम से कम 10,000 यूनिट्स एक साल में बिकी हों।

भारत•Apr 17, 2025 / 05:30 pm• Anurag Animesh

World Car Of The Year Award

World Car Of The Year: क्या आप जानते हैं कि दुनिया की बेस्ट गाड़ी का खिताब किस कार को मिला है? New York International Auto Show 2025 में Kia Motors की इलेक्ट्रिक एसयूवी EV3 को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। बुधवार, 16 अप्रैल को आयोजित इस इवेंट में किआ की यह गाड़ी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कार घोषित की गई। फाइनल राउंड में EV3 का मुकाबला बीएमडब्ल्यू X3 और हुंडई इंस्टर से था, लेकिन बाजी किआ ने मारी और इस खिताब को अपने नाम किया।

