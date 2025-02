Mahindra BE 6 and XEV 9e : महिंद्रा BE 6 और XEV 9e की बुकिंग शुरू, इलेक्ट्रिक एसयूवी की नई क्रांति

बुकिंग और डिलीवरी शेड्यूल महिंद्रा ने जनवरी 2025 में पहले ही 1,837 यूनिट्स BE 6 और XEV 9e की डीलरों तक भेज दी थीं। हालांकि, इन दोनों मॉडल्स के अलग-अलग डिस्पैच आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

डिलीवरी टाइमलाइन (वेरिएंट के अनुसार): Mahindra BE 6 and XEV 9e : डिलीवरी टाइमलाइन (वेरिएंट के अनुसार): बैटरी, पावर और रेंज BE 6 और XEV 9e एक ही INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं और इनके बैटरी और मोटर स्पेसिफिकेशंस समान हैं। BE 6 और XEV 9e एक ही INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं और इनके बैटरी और मोटर स्पेसिफिकेशंस समान हैं।

महिंद्रा का EV मार्केट में विस्तार महिंद्रा तीसरे स्थान पर है भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में।

2024 में केवल XUV400 EV की बिक्री हुई, जिसकी कुल 7,104 यूनिट्स बिकीं।

2024 में कुल 98,841 EVs भारत में बिकीं, यानी हर महीने 8,236 यूनिट्स की औसत बिक्री हुई।

BE 6 और XEV 9e के जुड़ने से महिंद्रा की बाजार हिस्सेदारी में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी।