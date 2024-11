Mahindra BE 6e: लेवल 2 ADAS, सनरूफ…628 किमी की रेंज! बैटरी पर लाइफ-टाइम वारंटी के साथ लॉन्च हुई ये इलेक्ट्रिक कार, कीमत इतनी

Mahindra BE 6e का मुकाबला Tata curvv EV, MG ZS EV और आने वाली मारुति eVX और Hyundai Creta EV जैसी इलेक्ट्रिक कारों से होगा।

नई दिल्ली•Nov 29, 2024 / 02:54 pm• Rahul Yadav

Mahindra BE 6e All Details In Hindi: देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारत में अपनी दो XUV 9e और BE 6e इलेक्ट्रिक एसयूवी को हाल ही में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने नई महिंद्रा BE 6e की शुरुआती कीमत 18.90 लाख रुपये रखी है, जबकि XUV 9e की शुरुआती कीमत 21.90 लाख रुपये (एक्स शोरूम है।) बता दें कि ये कीमतें “पैक 1” बेस वेरिएंट के लिए हैं। इस खबर में हम आपको BE 6e से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले हैं।

Mahindra BE 6e Booking: कब शुरू होगी बुकिंग? कंपनी, जनवरी 2025 में होने वाले भारत मोबिलिटी शो में दोनों ईवी के सभी वेरिएंट्स की कीमतों का खुलासा करेगी। बुकिंग की बात करें जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी, इसकी डिलीवरी फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। दोनों ईवी महिंद्रा के बिल्कुल नए मॉड्यूलर INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं, जो एक कॉम्पैक्ट “थ्री-इन-वन पावरट्रेन” के हैं। इसमें एक इन्वर्टर और ट्रांशमिशन शामिल है। Mahindra BE 6e – Battery, Range, Power: बैटरी, रेंज और पॉवर? Mahindra BE 6e इलेक्ट्रिक एसयूवी दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें 59kWh और 79kWh शामिल हैं। इन बैटरियों में LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) का उपयोग करके BYD की ब्लेड सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पैक 1 वेरिएंट को छोटी 59kWh बैटरी के साथ पेश किया गया है, जो मैक्सिमम 228bhp और 380Nm का आउटपुट जनरेट करती है। वहीं इसका टॉप एंड वेरिएंट 79kWh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो 281bhp और 380Nm का ऑउटपुट जनरेट करने में सक्षम है। Mahindra BE 6e इलेक्ट्रिक एसयूवी दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें 59kWh और 79kWh शामिल हैं। इन बैटरियों में LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) का उपयोग करके BYD की ब्लेड सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पैक 1 वेरिएंट को छोटी 59kWh बैटरी के साथ पेश किया गया है, जो मैक्सिमम 228bhp और 380Nm का आउटपुट जनरेट करती है। वहीं इसका टॉप एंड वेरिएंट 79kWh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो 281bhp और 380Nm का ऑउटपुट जनरेट करने में सक्षम है। BE 6e SUV अपनी कंपटीटर टाटा कर्व EV से काफी ज्यादा पावरफुल है, जो 147bhp/215Nm (45kWh) और 165bhp/215Nm (55kWh) फ्रंट-एक्सल-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। महिंद्रा XUV 9e और BE 6e में रियर-व्हील-ड्राइव (RWD) लेआउट मिलता है। कंपनी का दावा है कि 175kW DC तक की फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करके इस EV को महज 20 मिनट में 20 फीसदी से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। स्टैंडर्ड तौर पर 11.2kW AC और 7.3kWh का चार्जर मिलता है। कार निर्माता यह भी दावा करती है कि का 79kWh बैटरी से लैस BE 6e का टॉप वेरिएंट महज 6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। 6e में सेमी-एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम, वेरिएबल गियर रेशियो के साथ इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ब्रेक-बाय-वायर टेक्नोलॉजी और सभी चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलता है। इसके आलावा तीन ड्राइविंग मोड मिलते हैं जिनमें – रेंज, एवरीडे और रेस शामिल हैं। रेंज की बात करें तो बड़े बैटरी पैक के साथ 628 किमी (ARAI-certified) और 550 किमी (WLTP cycle) होने का दावा किया गया है। साथ ही कंपनी बैटरी पैक पर लाइफ-टाइम वारंटी भी दे रही है। कार निर्माता यह भी दावा करती है कि का 79kWh बैटरी से लैस BE 6e का टॉप वेरिएंट महज 6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। 6e में सेमी-एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम, वेरिएबल गियर रेशियो के साथ इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ब्रेक-बाय-वायर टेक्नोलॉजी और सभी चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलता है। इसके आलावा तीन ड्राइविंग मोड मिलते हैं जिनमें – रेंज, एवरीडे और रेस शामिल हैं। रेंज की बात करें तो बड़े बैटरी पैक के साथ 628 किमी (ARAI-certified) और 550 किमी (WLTP cycle) होने का दावा किया गया है। साथ ही कंपनी बैटरी पैक पर लाइफ-टाइम वारंटी भी दे रही है। यह भी पढ़ें– Hero Splendor खरीदें या Honda Shine को ले जाएं घर, 2 मिनट में समझिए आपके लिए कौन है बेहतर? Mahindra BE 6e Interior and Features: इंटीरियर और फीचर्स? महिंद्रा BE 6e में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप और फ्लोटिंग रैपअराउंड एलिमेंट के साथ कॉकपिट जैसा इंटीरियर दिया गया है। इसमें नए MAIA सॉफ्टवेर पर चलने वाले 30 से ज्यादा प्री-इंस्टॉल ऐप्स दिए गए हैं। यह अपने सेगमेंट की पहली कार है जिसमें ऑग्मेन्ट रियलिटी HUD (हेड-अप डिस्प्ले) फीचर मिलता है। इस EV में एक ट्विन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी है जिस पर इल्यूमिनेटेड महिंद्रा बीई लोगो, ड्राइव मोड के लिए एक रोटरी डायल, एक एयरक्राफ्ट थ्रस्ट-लीवर-स्टाइल ड्राइव मोड सेलेक्टर के साथ एक फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, इंटीग्रेटेड मल्टी-कलर लाइटिंग और लैमिनेटेड ग्लास के साथ एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है। इसके आलावा ऑटो पार्क असिस्ट, एम्बिएंट लाइटिंग, इन-बिल्ट वाई-फाई के साथ 5G कनेक्टिविटी, इन-कार कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और वायरलेस चार्जिंग पैड जैसे फीचर्स से लैस है। महिंद्रा BE 6e में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप और फ्लोटिंग रैपअराउंड एलिमेंट के साथ कॉकपिट जैसा इंटीरियर दिया गया है। इसमें नए MAIA सॉफ्टवेर पर चलने वाले 30 से ज्यादा प्री-इंस्टॉल ऐप्स दिए गए हैं। यह अपने सेगमेंट की पहली कार है जिसमें ऑग्मेन्ट रियलिटी HUD (हेड-अप डिस्प्ले) फीचर मिलता है। इस EV में एक ट्विन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी है जिस पर इल्यूमिनेटेड महिंद्रा बीई लोगो, ड्राइव मोड के लिए एक रोटरी डायल, एक एयरक्राफ्ट थ्रस्ट-लीवर-स्टाइल ड्राइव मोड सेलेक्टर के साथ एक फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, इंटीग्रेटेड मल्टी-कलर लाइटिंग और लैमिनेटेड ग्लास के साथ एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है। इसके आलावा ऑटो पार्क असिस्ट, एम्बिएंट लाइटिंग, इन-बिल्ट वाई-फाई के साथ 5G कनेक्टिविटी, इन-कार कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और वायरलेस चार्जिंग पैड जैसे फीचर्स से लैस है। इसके और यूनिक फीचर में सनरूफ कंट्रोल, रूफ-माउंटेड लाइटिंग और खास तौर पर डिजाइन किए गए इंटीरियर डोर हैंडल के लिए एयरक्रॉफ्ट जैसा कंट्रोल पैनल मिलता है। एंटरटेनमेंट के लिए इस एसयूवी में 16 हाई-परफॉर्मेंस स्पीकर,15-चैनल एम्पलीफायर और QLI और डॉल्बी एटमॉस के साथ 1400-वाट महिंद्रा सोनिक स्टूडियो दिया गया है। इसके आलावा BYOD (Bring Your Own Device) फीचर पीछे की सीट पर बैठे पैसेंजर्स को एक्सटर्नल डिवाइस लगाने और अपने मन मुताबिक कंटेंट चलाने के लिए अलाऊ करता है। सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से, महिंद्रा बीई 6ई में 7 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस सूट मिलता है। इसके और यूनिक फीचर में सनरूफ कंट्रोल, रूफ-माउंटेड लाइटिंग और खास तौर पर डिजाइन किए गए इंटीरियर डोर हैंडल के लिए एयरक्रॉफ्ट जैसा कंट्रोल पैनल मिलता है। एंटरटेनमेंट के लिए इस एसयूवी में 16 हाई-परफॉर्मेंस स्पीकर,15-चैनल एम्पलीफायर और QLI और डॉल्बी एटमॉस के साथ 1400-वाट महिंद्रा सोनिक स्टूडियो दिया गया है। इसके आलावा BYOD (Bring Your Own Device) फीचर पीछे की सीट पर बैठे पैसेंजर्स को एक्सटर्नल डिवाइस लगाने और अपने मन मुताबिक कंटेंट चलाने के लिए अलाऊ करता है। सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से, महिंद्रा बीई 6ई में 7 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस सूट मिलता है। यह भी पढ़ें– एक लाख रुपये से कम कीमत में घर ला सकते हैं ये बाइक, मिलेगा दमदार माइलेज Mahindra BE 6e Design and Dimensions: डिजाइन और डायमेंशन? डायमेंशन की बात करें तो महिंद्रा BE 6e की लंबाई 4,371 मिमी, चौड़ाई 1,907 मिमी और ऊंचाई 1,627 मिमी है, जिसका व्हीलबेस 2,775 मिमी है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 245/55 सेक्शन टायरों के साथ 19-इंच एयरो-ऑप्टिमाइज्ड पहियों से लैस है, साथ ही 245/50 20-इंच के बड़े पहियों का भी ऑप्शन मिलता है। इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस 207 मिमी और टर्निंग रेडियस 10 मीटर से कम है। बूट कैपेसिटी 455 लीटर है, फ्रंक में 45 लीटर एक्स्ट्रा बूट स्पेस मिलता है। डायमेंशन की बात करें तो महिंद्रा BE 6e की लंबाई 4,371 मिमी, चौड़ाई 1,907 मिमी और ऊंचाई 1,627 मिमी है, जिसका व्हीलबेस 2,775 मिमी है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 245/55 सेक्शन टायरों के साथ 19-इंच एयरो-ऑप्टिमाइज्ड पहियों से लैस है, साथ ही 245/50 20-इंच के बड़े पहियों का भी ऑप्शन मिलता है। इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस 207 मिमी और टर्निंग रेडियस 10 मीटर से कम है। बूट कैपेसिटी 455 लीटर है, फ्रंक में 45 लीटर एक्स्ट्रा बूट स्पेस मिलता है। डिजाइन की बात करें तो प्रोडक्शन के लिए तैयार मॉडल अपने कांसेप्ट से काफी हद तक मिलता-जुलता है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में इल्यूमिनेटेड बीई लोगो के साथ एक एंगुलर बोनट दिया गया है। सामने की ओर, इसमें होरिजेंटली स्टैक्ड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, लाइट बार के माध्यम से जुड़े सी-शेप के एलईडी डीआरएल, एक सिल्वर स्किड प्लेट और एलईडी फॉग लैंप के साथ एक ब्लैक बंपर देखने को मिलता है। इसके अन्य डिजाइन हाइलाइट्स में प्रमुख व्हील आर्च के चारों ओर मोटी ग्लॉसी ब्लैक क्लैडिंग, पूर्ण-चौड़ाई वाले रैपराउंड एलईडी टेललैंप, टू-पार्ट स्प्लिट स्पॉइलर, कूप जैसी रूफ, एक स्पोर्टी रियर बम्पर और पीछे एक रैपराउंड ग्लासहाउस शामिल हैं, जो इसके फ्यूचरिस्टिक लुक को बढ़ावा देते हैं। डिजाइन की बात करें तो प्रोडक्शन के लिए तैयार मॉडल अपने कांसेप्ट से काफी हद तक मिलता-जुलता है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में इल्यूमिनेटेड बीई लोगो के साथ एक एंगुलर बोनट दिया गया है। सामने की ओर, इसमें होरिजेंटली स्टैक्ड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, लाइट बार के माध्यम से जुड़े सी-शेप के एलईडी डीआरएल, एक सिल्वर स्किड प्लेट और एलईडी फॉग लैंप के साथ एक ब्लैक बंपर देखने को मिलता है। इसके अन्य डिजाइन हाइलाइट्स में प्रमुख व्हील आर्च के चारों ओर मोटी ग्लॉसी ब्लैक क्लैडिंग, पूर्ण-चौड़ाई वाले रैपराउंड एलईडी टेललैंप, टू-पार्ट स्प्लिट स्पॉइलर, कूप जैसी रूफ, एक स्पोर्टी रियर बम्पर और पीछे एक रैपराउंड ग्लासहाउस शामिल हैं, जो इसके फ्यूचरिस्टिक लुक को बढ़ावा देते हैं। Mahindra BE 6e Rivals: किससे होगा मुकाबला? BE 6e का मुकाबला Tata curvv EV, MG ZS EV और आने वाली मारुति eVX और Hyundai Creta EV जैसी इलेक्ट्रिक कारों से होगा। यह भी पढ़ें– सर्दियों में अपनी गाड़ी का ऐसे रखें ख्याल, अपनाएं ये 5 जरूरी टिप्स BE 6e का मुकाबला Tata curvv EV, MG ZS EV और आने वाली मारुति eVX और Hyundai Creta EV जैसी इलेक्ट्रिक कारों से होगा।

Hindi News / Automobile / Mahindra BE 6e: लेवल 2 ADAS, सनरूफ…628 किमी की रेंज! बैटरी पर लाइफ-टाइम वारंटी के साथ लॉन्च हुई ये इलेक्ट्रिक कार, कीमत इतनी