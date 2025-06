Mahindra New Car Launch 2025: महिंद्रा की बड़ी तैयारी, 2025 में आ रही हैं ये 4 नई SUVs, इलेक्ट्रिक से लेकर डीजल मॉडल तक

जल्द आएगी Mahindra XUV3XO EV महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV XUV3XO EV को कंपनी अगले कुछ महीनों में लॉन्च कर सकती है। यह इलेक्ट्रिक कार मौजूदा पेट्रोल मॉडल से थोड़ा अलग देखि और इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के हिसाब से खास बदलाव किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, SUV में नया ग्रिल, बड़ा एयर इनटेक और एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं। इसमें 35kWh की बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की संभावना है। वाहन की फुल स्पेसिफिकेशन लॉन्च के समय जारी की जाएगी।

Mahindra XEV 9e के छह नए वेरिएंट होंगे लॉन्च XEV 9e इलेक्ट्रिक SUV को कंपनी छह नए वेरिएंट्स के साथ बाजार में पेश करने की तैयारी कर रही है। इनमें Pack One 59kWh, Pack Two 59kWh, Pack Three 59kWh, Pack Three Select 59kWh, Pack Three 79kWh और Pack Three Select 79kWh शामिल हैं। इससे ग्राहकों को अलग-अलग बैटरी साइज और कीमतों के विकल्प मिल सकेंगे। नए वेरिएंट्स को आगामी हफ्तों में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें: 7 Seater Cars in India: भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी 7 सीटर कारें, 2024-25 में रिकॉर्ड 84% हिस्सेदारी 15 अगस्त को लॉन्च होगी नई Bolero Neo कंपनी की लोकप्रिय SUV Bolero Neo का फेसलिफ्ट वर्जन 15 अगस्त, 2025 को लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए मॉडल में नया बॉडी डिजाइन, उभरे हुए व्हील आर्च, फ्रेश डोर डिजाइन और बड़े 5-स्पोक अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसके अलावा इंटीरियर में भी कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जो 100 बीएचपी की पावर जेनरेट करेगा।

साल के अंत तक आएगी Mahindra XEV 7e Mahindra XEV 7e को लेकर कुछ जानकारियां पहले ही लीक हो चुकी हैं। इस इलेक्ट्रिक SUV में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, डुअल-टोन इंटीरियर, Harman Kardon का 16-स्पीकर साउंड सिस्टम, VisionX हेड-अप डिस्प्ले, लेवल-2 ADAS और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स दिए जाने की संभावना है। SUV को 59kWh और 79kWh बैटरी विकल्पों में लाया जा सकता है। यह मॉडल 2025 के अंत तक लॉन्च हो सकता है।