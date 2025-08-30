यूपी सरकर का बड़ा फैसला: 1 सितंबर से इन लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, जानें क्यों?

No Helmet No Fuel in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 1 सितंबर 2025 से 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' अभियान शुरू किया जाएगा। इस नियम के तहत पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट लगाए आए बाइक सवारों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सड़क पर हेलमेट पहनने की आदत बढ़ेगी और हादसों में जान गंवाने की घटनाओं में कमी आएगी।