दीजिये 10,999 रुपये और ले जाइये 86 Km की माइलेज देने वाली TVS की यह बाइक, जानिए ऑफर्स

Updated: August 02, 2022 11:35:34 am

TVS Motor अपने ग्राहकों के लिए समय-समय पर बढ़िया ऑफर्स और डिस्काउंट देती रही है, अगस्त का महीना शुरू हो गया है और ऐसे में अब कंपनी एक बार लेकर आई एक खास और शानदार ऑफर,जिसको जानने के बाद आप इस बाइक को आसानी से खरीद पायेंगे। TVS की Star City Plus अपने 110cc बाइक सेगमेंट में काफी प

10,999 रुपये और ले जाइये Star City Plus



TVS की वेबसाइट के मुताबिक अगर आप Star City Plus को इस महीने (August 2022) खरीदते हैं तो आपको काफी कम डाउन पेमेंट का ऑफर मिल जाएगा। महज 10,999 रुपये देकर आप इस बाइक को अपने गैराज की शोभा बना सकते हैं। ग्राहकों की सहूलियत के लिए इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है और कम से कम डाक्यूमेंट्स की इसमें जरूरत पड़ती है। इसके अलावा 0% प्रोसेसिंग फीसल, कम से कम रेट ऑफ़ इंटरेस्ट, नो कास्ट EMI का भी लाभ आपको मिल जाएगा। कीमत की बात करें तो Star City Plus दो वेरिएंट में उपलब्ध है, इसके ड्रम ब्रेक मॉडल की कीमत 72,305 रुपये है जबकि इसके DISC ब्रेक मॉडल की कीमत 75,055 रुपये है।