ऑटोमोबाइल

GST कटौती के बाद 18000 रूपये तक सस्ती हुई Suzuki की बाइक, जानें किन मॉडल्स पर कितनी होगी बचत

Suzuki मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने स्कूटर और बाइक्स की कीमतों में कटौती की है। इससे ग्राहकों को फायदा होने जा रहा है। अलग-अलग मॉडल्स पर कीमत में अलग-अलग छूट दी गई है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 19, 2025

Suzuki Bikes
Suzuki Bikes

Suzuki Two Wheeler GST Discount: टू-व्हीलर खरीदने की सोच रहे कस्टमर्स के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। बाजार में त्योहारों से पहले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने स्कूटर और बाइक्स की कीमतों में कटौती की है। दरअसल, केंद्र सरकार ने हाल ही में 350cc से कम इंजन वाली दोपहिया गाड़ियों पर जीएसटी दरें घटाई हैं। इसी का लाभ कंपनी ने सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है। इससे कस्टमर्स को आप बाइक पहले से कम कीमतों पर मिलेगी।

Suzuki: स्कूटर पर छूट की नई दरें


सुजुकी के स्कूटर ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और अब उन पर भी आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है। Access 125 पर कीमत में 8,523 रूपये की कमी हुई है। वहीं Avenis अब 7,823 तक सस्ता मिलेगा। Burgman Street 8,373 की छूट पर ग्राहकों को मिलेगी। वहीं Burgman Street EX करीब 9,798 की बचत पर कस्टमर्स को मिलेगी।

Suzuki: बाइक्स पर भारी डिस्काउंट


स्कूटरों के साथ-साथ कंपनी ने मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी बड़ी राहत दी है। मोटरसाइकिल भी पहले से तय कीमत से कम में ग्राहकों जा रही है। Gixxer Series की कीमत 11,520 तक घटी, वहीं Gixxer SF 250 पर सबसे ज्यादा 18,024 रूपये की छूट मिलेगी। साथ ही V-Strom SX पर करीब 17,982 रूपये की कमी हुई है। इससे यह साफ है कि प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स पर ग्राहकों को सबसे अधिक लाभ मिल रहा है।

GST: त्योहारों पर बढ़ेगी डिमांड


भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहार हमेशा से बिक्री बढ़ाने के बड़े मौके रहे हैं। अब सुजुकी की इस प्राइस कट स्ट्रैटेजी से कंपनी के स्कूटर और बाइक्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। ग्राहक गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम की ओर जाएंगे।

Published on:

19 Sept 2025 06:37 pm

Hindi News / Automobile / GST कटौती के बाद 18000 रूपये तक सस्ती हुई Suzuki की बाइक, जानें किन मॉडल्स पर कितनी होगी बचत

