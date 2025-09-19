GST कटौती के बाद 18000 रूपये तक सस्ती हुई Suzuki की बाइक, जानें किन मॉडल्स पर कितनी होगी बचत

Suzuki Two Wheeler GST Discount: टू-व्हीलर खरीदने की सोच रहे कस्टमर्स के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। बाजार में त्योहारों से पहले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने स्कूटर और बाइक्स की कीमतों में कटौती की है। दरअसल, केंद्र सरकार ने हाल ही में 350cc से कम इंजन वाली दोपहिया गाड़ियों पर जीएसटी दरें घटाई हैं। इसी का लाभ कंपनी ने सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है। इससे कस्टमर्स को आप बाइक पहले से कम कीमतों पर मिलेगी।