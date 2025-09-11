22 सितंबर से क्या कार खरीदने पर देना होगा TCS? गाड़ी लेने से पहले समझ लें इस टैक्स का गणित

TCS on Car Purchase: अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। हाल ही में भारत सरकार ने कारों पर जीएसटी घटाई है, जिसके कारें अब पहले की तुलना में काफी हद तक सस्ती हो गई हैं। हालांकि कुछ लग्जरी कारों की कीमतों में इजाफा भी हुआ है। ये सभी कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि क्या 22 सितंबर से कार खरीदने पर TCS देना पड़ेगा? जीएसटी दरों में बदलाव की वजह से गाड़ियों की कीमतों में फर्क आने वाला है लेकिन TCS का नियम क्या कहता है इसे समझना जरूरी है।