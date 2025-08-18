10 लाख रुपये के बजट में आती हैं 5 बेहतरीन कारें, आपको कौन सी है पसंद?

स्कोडा कायलाक एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। यह 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ आती है, जो 114 bhp की पावर और 178 Nm का टार्क जनरेट करने में सक्षम है। इस एसयूवी में मैन्युअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक टार्क कनवर्टर ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। कंपनी दावा करती है कि इसका माइलेज 19 किलोमीटर/लीटर है। इसका बूट स्पेस 446 लीटर है जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 189mm है। यह कॉम्पैक्ट एसयूवी 6 एयरबैग्स ABS, EBD, ESC, TCS, सिंगल-पैन सनरूफ और पार्किंग सेंसर्स सहित कई एडवांस फीचर्स से लैस है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपये है।