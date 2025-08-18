Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

10 लाख रुपये के बजट में आती हैं 5 बेहतरीन कारें, आपको कौन सी है पसंद?

Top 5 Best Cars Under 10 Lakh: अगर आपका बजट 10 लाख रुपये तक का है और अभी या निकट भविष्य में कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको बाजार में मौजूद 5 बढ़िया ऑप्शंस के बारे में बताने वाले हैं जिनमें से एक विकल्प चुन सकते हैं।

भारत

Rahul Yadav

Aug 18, 2025

Top 5 Best Cars Under 10 Lakh
Top 5 Best Cars Under 10 Lakh (Image: Skoda)

Top 5 Best Cars Under 10 Lakh: अगर आपका बजट 10 लाख रुपये का है और आप अभी या निकट भविष्य में नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। इस आर्टिकल में हम आपको 2025 में आने वाले 10 बेहतरीन मॉडल के बारे में बताएंगे जो स्मार्ट फीचर्स, दमदार लुक, बढ़िया माइलेज और परफॉर्मेंस के साथ आती हैं। तो चलिए जानते हैं इन 5 बजट फ्रेंडली कार्स के बारे में।

Skoda Kylaq

    स्कोडा कायलाक एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। यह 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ आती है, जो 114 bhp की पावर और 178 Nm का टार्क जनरेट करने में सक्षम है। इस एसयूवी में मैन्युअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक टार्क कनवर्टर ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। कंपनी दावा करती है कि इसका माइलेज 19 किलोमीटर/लीटर है। इसका बूट स्पेस 446 लीटर है जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 189mm है। यह कॉम्पैक्ट एसयूवी 6 एयरबैग्स ABS, EBD, ESC, TCS, सिंगल-पैन सनरूफ और पार्किंग सेंसर्स सहित कई एडवांस फीचर्स से लैस है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपये है।

    Honda Amaze

      होंडा अमेज एक सेडान कार है। यह 1199 cc पेट्रोल इंजन के साथ आती है। ट्रांसमिशन के लिहाज से मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन के साथ आती है। इसके माइलेज की बात करें तो 18.65 से 19.46 kmpl के बीच है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 172mm है। ABS, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, ड्राइवर एयरबैग और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ आती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.10 लाख रुपये है।

      Maruti Brezza

        तीसरे ऑप्शन के तौर पर ग्राहक मारुति ब्रेजा को खरीद सकते हैं। 8.69 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली इस एसयूवी में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इंजन की बात करें तो यह कार K-15 पेट्रोल इंजन के साथ आती है। ग्राहक इसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीद सकते हैं। इसका माइलेज 17.38 से 19.89 Kmpl तक का है।

        Mahindra XUV 3XO

          लिस्ट का चौथा मॉडल महिंद्रा की 3XO है। यह एसयूवी कई प्रीमियम फीचर्स जैसे पैनोरमिक सनरूफ, हरमन कार्डन 7-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, की-लेस एंट्री, 360 कैमरा जैसे फीचर्स से लैस है। इसमें इंजन मिलते हैं। जिसमे 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर टर्बो टीजीडी इंजन शामिल हैं। इसका माइलेज 18.06 से 21.2 kmpl का है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये है।

          Maruti Fronx

            लिस्ट की पांचवी और अंतिम कार Maruti Fronx है। इसकी कीमत 7.59 लाख रुपये एक्स-शोरूम से स्टार्ट होती है। यह क्रासओवर 1.0 लीटर टर्बो इंजन से लैस है। इसका माइलेज 21.5kmpl तक का है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं।

            18 Aug 2025 12:39 pm

