ऑटोमोबाइल

दिवाली पर खरीदने का प्लान है? ADAS फीचर के साथ आती हैं ये टॉप 5 कारें, सेफ्टी में हैं आगे

Top Cars With ADAS in India Under 20 Lakhs: इस समय कार ग्राहकों के बीच ADAS फीचर काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। यह टेक्नोलॉजी ड्राइवर की सुरक्षा को बेहतर बनाती है और सड़क पर हादसों की संभावना को कम करती है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 05, 2025

Cars With ADAS in India Under 20 Lakhs

Cars With ADAS in India Under 20 Lakhs (Image: Mahindra)

Cars With ADAS in India Under 20 Lakhs: दिवाली जैसे त्योहार पर नई कार खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं और एक बेहतर सेफ्टी वाली गाड़ी चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। इस समय कार ग्राहकों के बीच ADAS (Advanced Driver Assistance System) फीचर काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। यह टेक्नोलॉजी ड्राइवर की सुरक्षा को बेहतर बनाती है और सड़क पर हादसों की संभावना को कम करती है। आज हम आपको उन टॉप 5 कारों के बारे में बता रहे हैं जो ADAS फीचर के साथ आती हैं और सेफ्टी के मामले में भरोसेमंद मानी जाती हैं।

Maruti Victorious

मारुति सुजुकी की नई Victorious कंपनी की पहली कार है जिसमें लेवल 2 ADAS तकनीक दी गई है। यह फीचर केवल इसके ZXi+ AT ट्रिम में उपलब्ध है जो 1.5-लीटर K15C माइल्ड-हाइब्रिड इंजन के साथ आता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में यह फीचर नहीं दिया गया है। ADAS वाले वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 17.19 लाख रुपये है।

Hyundai Creta

हुंडई क्रेटा भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर मिड-साइज SUV में से एक है। कंपनी ने इसे लेवल 2 ADAS फीचर के साथ अपडेट किया है। यह टेक्नोलॉजी केवल SX Tech और SX(O) वेरिएंट में मिलती है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं। ADAS से लैस क्रेटा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.69 लाख रुपये है।

Mahindra XUV700

महिंद्रा XUV700 भारत में ADAS तकनीक लाने वाली शुरुआती SUVs में से एक है। इसमें लेवल 2 ADAS सिस्टम मिलता है जो टॉप मॉडल AX7 और AX7 L ट्रिम्स में उपलब्ध है। यह 2.2-लीटर mHawk डीजल और 2.0-लीटर mStallion पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के विकल्प हैं। ADAS फीचर के साथ इसकी शुरुआती कीमत 18.37 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Tata Harrier

टाटा हैरियर अब पहले से ज्यादा एडवांस हो चुकी है। कंपनी ने इसे हाल ही में अपडेट किया है और अब इसके Adventure X+ और Fearless X+ वेरिएंट में ADAS तकनीक शामिल की गई है। इसमें 2.0-लीटर Kryotec डीजल इंजन मिलता है जो 170hp की पावर देता है। यह 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ आती है। ADAS वाली हैरियर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.30 रुपये लाख है।

Mahindra XUV3XO

महिंद्रा XUV3XO अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर्स वाली SUV मानी जाती है। इसमें भी लेवल 2 ADAS दिया गया है। यह फीचर AX5 L और AX7 L वेरिएंट्स में उपलब्ध है। XUV3XO में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता है। ADAS से लैस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.50 लाख रुपये है।

