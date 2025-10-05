दिवाली पर खरीदने का प्लान है? ADAS फीचर के साथ आती हैं ये टॉप 5 कारें, सेफ्टी में हैं आगे

Cars With ADAS in India Under 20 Lakhs: दिवाली जैसे त्योहार पर नई कार खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं और एक बेहतर सेफ्टी वाली गाड़ी चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। इस समय कार ग्राहकों के बीच ADAS (Advanced Driver Assistance System) फीचर काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। यह टेक्नोलॉजी ड्राइवर की सुरक्षा को बेहतर बनाती है और सड़क पर हादसों की संभावना को कम करती है। आज हम आपको उन टॉप 5 कारों के बारे में बता रहे हैं जो ADAS फीचर के साथ आती हैं और सेफ्टी के मामले में भरोसेमंद मानी जाती हैं।