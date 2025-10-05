ये हैं भारत की टॉप 5 माइलेज बाइक्स, 1 लीटर पेट्रोल में मिलता है 80 किमी तक का एवरेज, GST घटने से कीमतें भी हुई कम

Top 5 Mileage Bikes in India 2025 (Image: Honda)
Top 5 Mileage Bikes in India 2025: अगर आप रोजाना ऑफिस या कॉलेज के लिए एक नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि पेट्रोल पर खर्च भी कम हो तो आपके लिए खुशखबरी है। हाल ही में GST कट के बाद भारत में कई बाइक्स की कीमतें घट गई हैं जिससे अब टॉप माइलेज बाइक्स और भी किफायती हो गई हैं। यहां हम आपको भारत की टॉप 5 माइलेज बाइक्स के बारे में बताएंगे जो कम कीमत में ज्यादा माइलेज और बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं।
TVS Sport 2025 में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स में गिनी जाती है। GST कट के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55,100 रुपये हो गई है। इसमें 109.7cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है जो 8.18 bhp की पावर और 8.7 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 80 kmpl तक का माइलेज देती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें LED DRL, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अलॉय व्हील्स और इकोनॉमिकल राइडिंग इंडिकेटर जैसे ऑप्शन मिलते हैं। कम मेंटेनेंस और बढ़िया पिकअप के चलते यह सिटी राइडर्स की फेवरेट बाइक है।
Hero की HF Deluxe अपनी सिंपल डिजाइन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है। GST रिडक्शन के बाद इसकी कीमत 55,992 रुपये रह गई है। इसमें 97.2cc का इंजन दिया गया है जो 8 bhp पावर और 8.05 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो यह बाइक 70 kmpl तक का एवरेज देती है। इसमें कंपनी की i3S टेक्नोलॉजी, ट्यूबलेस टायर्स, और कम्फर्टेबल सीटिंग जैसे फीचर्स हैं। कम सर्विस कॉस्ट और आसानी से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स के कारण यह ग्रामीण इलाकों में भी काफी लोकप्रिय है।
Bajaj Platina 100 उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है जो कंफर्ट और माइलेज दोनों चाहते हैं। GST कट के बाद इसकी कीमत 65,407 रुपये है। इसमें 102cc का DTS-i इंजन मिलता है जो 7.9 bhp पावर और 8.34 Nm टॉर्क देता है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 70 kmpl तक का माइलेज देती है जबकि रियल वर्ल्ड में यह इससे भी बेहतर प्रदर्शन करती है। इसमें SNS सस्पेंशन, लॉन्ग सीट, और इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। लंबे सफर के लिए यह बाइक आरामदायक और टिकाऊ विकल्प मानी जाती है।
Hero Splendor Plus भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है। GST रिफॉर्म्स के बाद इसकी कीमत 73,902 रुपये एक्स-शोरूम हो गई है। इसमें 97.2cc का इंजन दिया गया है जो 8 bhp पावर और 8.05 Nm टॉर्क के साथ आता है। माइलेज की बात करें तो यह बाइक 70 kmpl तक का एवरेज देती है। Splendor Plus में xSens टेक्नोलॉजी, IBS (इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम) और स्टाइलिश ग्राफिक्स जैसे फीचर्स हैं। फैमिली यूज के लिए यह बाइक बेहद भरोसेमंद मानी जाती है।
Honda Shine 100 अपने रग्ड लुक और माइलेज के लिए जानी जाती है। GST कट के बाद इसकी कीमत 63,190 रुपये है। इसमें 98.98cc का इंजन है जो 7.28 bhp पावर और 8.04 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। इसका माइलेज 65 kmpl तक है। फीचर्स की बात करें तो इसमें eSP टेक्नोलॉजी, PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन, CBS ब्रेकिंग सिस्टम और साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ शामिल हैं। यह बाइक गांव और छोटे कस्बों की सड़कों के लिए परफेक्ट है।
इन सभी बाइक्स की खासियत कम मेंटेनेंस कॉस्ट, बेहतरीन माइलेज और आरामदायक राइड क्वालिटी है। अगर आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जो जेब पर हल्की और माइलेज में भारी हो तो ये टॉप 5 ऑप्शंस आपके बजट और जरूरत दोनों को पूरा करेंगे।
