ये हैं भारत की टॉप 5 माइलेज बाइक्स, 1 लीटर पेट्रोल में मिलता है 80 किमी तक का एवरेज, GST घटने से कीमतें भी हुई कम

TVS Sport 2025 में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स में गिनी जाती है। GST कट के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55,100 रुपये हो गई है। इसमें 109.7cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है जो 8.18 bhp की पावर और 8.7 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 80 kmpl तक का माइलेज देती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें LED DRL, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अलॉय व्हील्स और इकोनॉमिकल राइडिंग इंडिकेटर जैसे ऑप्शन मिलते हैं। कम मेंटेनेंस और बढ़िया पिकअप के चलते यह सिटी राइडर्स की फेवरेट बाइक है।