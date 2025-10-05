Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

ये हैं भारत की टॉप 5 माइलेज बाइक्स, 1 लीटर पेट्रोल में मिलता है 80 किमी तक का एवरेज, GST घटने से कीमतें भी हुई कम

Top 5 Mileage Bikes in India 2025: अगर आप भी डेली यूज के लिए एक नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके काम का है। हम आपको यहां 5 बाइक्स के बारे में बताएंगे जो बेहतर माइलेज के साथ आती हैं और इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है।

3 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 05, 2025

Top 5 Mileage Bikes in India 2025

Top 5 Mileage Bikes in India 2025 (Image: Honda)

Top 5 Mileage Bikes in India 2025: अगर आप रोजाना ऑफिस या कॉलेज के लिए एक नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि पेट्रोल पर खर्च भी कम हो तो आपके लिए खुशखबरी है। हाल ही में GST कट के बाद भारत में कई बाइक्स की कीमतें घट गई हैं जिससे अब टॉप माइलेज बाइक्स और भी किफायती हो गई हैं। यहां हम आपको भारत की टॉप 5 माइलेज बाइक्स के बारे में बताएंगे जो कम कीमत में ज्यादा माइलेज और बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं।

TVS Sport

TVS Sport 2025 में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स में गिनी जाती है। GST कट के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55,100 रुपये हो गई है। इसमें 109.7cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है जो 8.18 bhp की पावर और 8.7 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 80 kmpl तक का माइलेज देती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें LED DRL, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अलॉय व्हील्स और इकोनॉमिकल राइडिंग इंडिकेटर जैसे ऑप्शन मिलते हैं। कम मेंटेनेंस और बढ़िया पिकअप के चलते यह सिटी राइडर्स की फेवरेट बाइक है।

Hero HF Deluxe

Hero की HF Deluxe अपनी सिंपल डिजाइन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है। GST रिडक्शन के बाद इसकी कीमत 55,992 रुपये रह गई है। इसमें 97.2cc का इंजन दिया गया है जो 8 bhp पावर और 8.05 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो यह बाइक 70 kmpl तक का एवरेज देती है। इसमें कंपनी की i3S टेक्नोलॉजी, ट्यूबलेस टायर्स, और कम्फर्टेबल सीटिंग जैसे फीचर्स हैं। कम सर्विस कॉस्ट और आसानी से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स के कारण यह ग्रामीण इलाकों में भी काफी लोकप्रिय है।

Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 100 उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है जो कंफर्ट और माइलेज दोनों चाहते हैं। GST कट के बाद इसकी कीमत 65,407 रुपये है। इसमें 102cc का DTS-i इंजन मिलता है जो 7.9 bhp पावर और 8.34 Nm टॉर्क देता है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 70 kmpl तक का माइलेज देती है जबकि रियल वर्ल्ड में यह इससे भी बेहतर प्रदर्शन करती है। इसमें SNS सस्पेंशन, लॉन्ग सीट, और इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। लंबे सफर के लिए यह बाइक आरामदायक और टिकाऊ विकल्प मानी जाती है।

Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है। GST रिफॉर्म्स के बाद इसकी कीमत 73,902 रुपये एक्स-शोरूम हो गई है। इसमें 97.2cc का इंजन दिया गया है जो 8 bhp पावर और 8.05 Nm टॉर्क के साथ आता है। माइलेज की बात करें तो यह बाइक 70 kmpl तक का एवरेज देती है। Splendor Plus में xSens टेक्नोलॉजी, IBS (इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम) और स्टाइलिश ग्राफिक्स जैसे फीचर्स हैं। फैमिली यूज के लिए यह बाइक बेहद भरोसेमंद मानी जाती है।

Honda Shine 100

Honda Shine 100 अपने रग्ड लुक और माइलेज के लिए जानी जाती है। GST कट के बाद इसकी कीमत 63,190 रुपये है। इसमें 98.98cc का इंजन है जो 7.28 bhp पावर और 8.04 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। इसका माइलेज 65 kmpl तक है। फीचर्स की बात करें तो इसमें eSP टेक्नोलॉजी, PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन, CBS ब्रेकिंग सिस्टम और साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ शामिल हैं। यह बाइक गांव और छोटे कस्बों की सड़कों के लिए परफेक्ट है।

इन सभी बाइक्स की खासियत कम मेंटेनेंस कॉस्ट, बेहतरीन माइलेज और आरामदायक राइड क्वालिटी है। अगर आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जो जेब पर हल्की और माइलेज में भारी हो तो ये टॉप 5 ऑप्शंस आपके बजट और जरूरत दोनों को पूरा करेंगे।

ये भी पढ़ें

Car Buying Tips: धनतेरस पर नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं? जान लें 5 जरूरी बातें जो दिलाएंगी बड़ा फायदा
ऑटोमोबाइल
Car Buying Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Oct 2025 01:36 pm

Published on:

05 Oct 2025 01:35 pm

Hindi News / Automobile / ये हैं भारत की टॉप 5 माइलेज बाइक्स, 1 लीटर पेट्रोल में मिलता है 80 किमी तक का एवरेज, GST घटने से कीमतें भी हुई कम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

FASTag New Rules: 15 नवंबर से बदल रहा है FASTag का नियम, गाड़ी मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत

FASTag New Rules
ऑटोमोबाइल

Car Buying Tips: धनतेरस पर नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं? जान लें 5 जरूरी बातें जो दिलाएंगी बड़ा फायदा

Car Buying Tips
ऑटोमोबाइल

HERO की बादशाहत कायम: इस बाइक ने फिर बनाया रिकॉर्ड, जानिए टू-व्हीलर मार्केट में कौन-सी 5 कंपनियों का दबदबा

Two Wheeler Sales September 2025
ऑटोमोबाइल

भारत में नए अवतार के साथ लॉन्च हुईं ये 2 नई SUV, एक में तो मिलते हैं AI फीचर्स, जानें कीमत और खासियत

2025 Mahindra Thar and Citroen Aircross X Launched
ऑटोमोबाइल

Mahindra Thar Facelift 2025: 3 डोर वाली थार लॉन्च, कीमत 9.99 लाख से शुरू, कई खास बदलाव के साथ आई यह गाड़ी

New Mahindra Thar
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.