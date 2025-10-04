Patrika LogoSwitch to English

Car Buying Tips: धनतेरस पर नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं? जान लें 5 जरूरी बातें जो दिलाएंगी बड़ा फायदा

Car Buying Tips: धनतेरस या दिवाली पर नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। जानें 5 जरूरी बातें जिससे नई गाड़ी लेते समय ज्यादा फायदा हो सके।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 04, 2025

Car Buying Tips

Car Buying Tips (Image: Freepik)

Car Buying Tips: धनतेरस पर भारत में गाड़ियों की खूब बिक्री होती है। इस बार GST 2.0 और कंपनियों की तरफ से दिए जा रहे बड़े डिस्काउंट इसे और भी आकर्षक बना रहे हैं। लेकिन केवल ऑफर्स और कीमत की कटौती देखकर जल्दबाजी में फैसला करना सही नहीं होगा। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो इन 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, ताकि आपको खरीददारी में ज्यादा फायदा मिल सके।

GST 2.0 और कार पर टैक्स बचत को समझें

GST 2.0 लागू होने के बाद कारों पर टैक्स कम हुआ है और कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह कटौती सिर्फ एक्स-शोरूम प्राइस पर लागू होती है। इसलिए डीलर से लिखित में पुष्टि जरूर लें कि आपके चुने वेरिएंट पर नई और पुरानी कीमत में कितना फर्क है। हर वेरिएंट पर बचत अलग हो सकती है और इस पर डीलरों के ऑफर्स भी जुड़ सकते हैं।

एक्स-शोरूम नहीं, ऑन-रोड प्राइस का असली खर्च जानें

अक्सर लोग सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत देख कर निर्णय कर लेते हैं। असली खर्च ऑन-रोड प्राइस होता है जिसमें आरटीओ चार्ज, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और हैंडलिंग फीस जैसी चीजें शामिल होती हैं। त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से डीलर अक्सर हैंडलिंग या डिलीवरी चार्ज बढ़ा देते हैं। इसलिए बुकिंग से पहले लिखित में ऑन-रोड कीमत की कोटेशन जरूर लें।

फाइनेंस, इंश्योरेंस और एक्सचेंज ऑफर के बारे में जानें

त्योहारी सीजन में कई कंपनियां आकर्षक फाइनेंस ऑफर्स देती हैं जैसे कम EMI, नो-कॉस्ट EMI या कैशबैक शामिल हैं। लेकिन शर्तें ध्यान से पढ़ें। कुल ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और लोन क्लोज करने की शर्तों को जरूर चेक करें। इंश्योरेंस या वारंटी फ्री में मिलने पर उसकी कवरेज और क्लेम प्रोसेस समझें। अगर आप पुरानी कार एक्सचेंज कर रहे हैं तो कई डीलरों से वैल्यूएशन कराएं क्योंकि एक्सचेंज बोनस अक्सर मॉडल या कलर पर निर्भर करता है।

डिलीवरी समय और डॉक्यूमेंटेशन की जांच करें

फेस्टिव सीजन में कार की डिलीवरी में देरी आम है। इसलिए बुकिंग के समय लिखित में कन्फर्म डिलीवरी डेट लें। अगर आपको दिवाली से पहले कार चाहिए तो समय रहते बुक करें। साथ ही डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन से जुड़े चार्ज पर साफ जानकारी लें।

कार लेने से पहले अंतिम चेक और निरीक्षण करें

पूरी पेमेंट करने से पहले कार की अच्छी तरह से जांच करें। VIN नंबर, पेंट क्वालिटी और एक्सेसरीज चेक करें। वारंटी कब से शुरू हो रही है और फ्री सर्विस शेड्यूल क्या है, इसे लिखित में लें। अगर डीलर एक्सेसरीज या पेंट प्रोटेक्शन फिल्म दे रहा है तो उसकी अलग इनवॉइस मांगें। सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कोटेशन, इनवॉइस, इंश्योरेंस और आरटीओ रसीद सुरक्षित रखें।

धनतेरस या दिवाली पर नई कार खरीदते समय जल्दबाजी से बचें और इन 5 बातों पर ध्यान दें। सही योजना, सही कीमत और लिखित पुष्टि के साथ आप अपनी नई कार से अधिक फायदा और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

