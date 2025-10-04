Car Buying Tips: धनतेरस पर नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं? जान लें 5 जरूरी बातें जो दिलाएंगी बड़ा फायदा

Car Buying Tips: धनतेरस पर भारत में गाड़ियों की खूब बिक्री होती है। इस बार GST 2.0 और कंपनियों की तरफ से दिए जा रहे बड़े डिस्काउंट इसे और भी आकर्षक बना रहे हैं। लेकिन केवल ऑफर्स और कीमत की कटौती देखकर जल्दबाजी में फैसला करना सही नहीं होगा। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो इन 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, ताकि आपको खरीददारी में ज्यादा फायदा मिल सके।