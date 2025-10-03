Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

Hyundai Exter या Tata Punch? GST कट के बाद कौन सी सनरूफ कार खरीदना है फायदेमंद, यहां जानें

Hyundai Exter vs Tata Punch: GST कट के बाद पंच और एक्सटर में कौन सी सनरूफ कार खरीदना है फायदेमंद? जानें कीमत, फीचर्स और माइलेज की डिटेल।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 03, 2025

Hyundai Exter vs Tata Punch

Hyundai Exter vs Tata Punch (Image: Tata and Hyundai)

Hyundai Exter vs Tata Punch: भारत में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है और लोग अब बजट फ्रेंडली एसयूवी में भी प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। खासतौर पर सनरूफ वाले मॉडल युवाओं के बीच काफी डिमांड में हैं। हाल ही में GST कटौती के बाद इन कारों की कीमतें और भी आकर्षक हो गई हैं। अब सवाल यह है कि Hyundai Exter खरीदना बेहतर रहेगा या फिर Tata Punch? आइए दोनों गाड़ियों की कीमत, फीचर्स और सेफ्टी पर नजर डालते हैं।

Tata Punch

टाटा पंच लंबे समय से माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इसका Adventure+ S और उसके ऊपर के वेरिएंट्स सनरूफ ऑप्शन के साथ आते हैं। GST कट के बाद Adventure+ S वेरिएंट की कीमत 6.88 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो गई है।

पंच में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 86 bhp पावर और 113 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के विकल्प मौजूद हैं। माइलेज की बात करें तो यह कार लगभग 18 से 20 किमी प्रति लीटर देती है।

Tata Punch के फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में Punch अपने सेगमेंट में काफी मजबूत है। इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है।

सेफ्टी की बात करें तो इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Global NCAP क्रैश टेस्ट में Punch को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी हैजिससे यह भरोसेमंद विकल्प बनती है।

Hyundai Exter

Hyundai Exter हाल ही में लॉन्च हुई और देखते ही देखते यह ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो गई है। GST कटौती के बाद इसकी सबसे किफायती सनरूफ कार Exter S Smart की कीमत 7.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रह गई है।

इसमें 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है जो 81.8 bhp की पावर और 113.8 Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह कार मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स विकल्पों में उपलब्ध है। पेट्रोल वेरिएंट की माइलेज लगभग 19.4 किमी/लीटर है जबकि CNG वेरिएंट का माइलेज 27.1 किमी/किलो तक जाता है।

Hyundai Exter के फीचर्स और सेफ्टी

Exter का सबसे बड़ा आकर्षण इसका वॉइस-इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ है जो आमतौर पर इस बजट में उपलब्ध नहीं होता है। इसके अलावा इसमें डैशकैम (फ्रंट और रियर), 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कौन सी कार खरीदना है फायदेमंद?

अगर आप बजट फ्रेंडली प्राइस में प्रीमियम फीचर्स और सनरूफ चाहते हैं तो Hyundai Exter S Smart आपके लिए बेहतर विकल्प है। दूसरी ओर अगर आपकी प्राथमिकता मजबूत बिल्ड क्वालिटी और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग है तो Tata Punch Adventure+ S आपके लिए ज्यादा भरोसेमंद विकल्प साबित होगी।

GST घटने के बाद TVS Ronin और Royal Enfield Hunter 350 का कौन सा वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता, यहां देखिए
ऑटोमोबाइल

Hindi News / Automobile / Hyundai Exter या Tata Punch? GST कट के बाद कौन सी सनरूफ कार खरीदना है फायदेमंद, यहां जानें

