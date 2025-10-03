Hyundai Exter या Tata Punch? GST कट के बाद कौन सी सनरूफ कार खरीदना है फायदेमंद, यहां जानें

Hyundai Exter vs Tata Punch: भारत में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है और लोग अब बजट फ्रेंडली एसयूवी में भी प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। खासतौर पर सनरूफ वाले मॉडल युवाओं के बीच काफी डिमांड में हैं। हाल ही में GST कटौती के बाद इन कारों की कीमतें और भी आकर्षक हो गई हैं। अब सवाल यह है कि Hyundai Exter खरीदना बेहतर रहेगा या फिर Tata Punch? आइए दोनों गाड़ियों की कीमत, फीचर्स और सेफ्टी पर नजर डालते हैं।