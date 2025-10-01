सिर्फ GST कटौती नहीं, दिवाली डिस्काउंट भी! Nexon, Amaze और Brezza समेत कई कारों पर मिल रही भारी छूट

Diwali Car Discount Offer: फेस्टिव सीजन का इंतजार कर रहे कार खरीदारों के लिए इस बार खुशखबरी दोगुनी हो गई है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के बाद अब दिवाली आने वाली है और ऑटो कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए बढ़िया ऑफर लेकर आई हैं। GST 2.0 लागू होने से गाड़ियों की कीमतें पहले ही घट गई हैं और इसके ऊपर कंपनियां कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉरपोरेट स्कीम जैसी स्कीमें दे रही हैं। यानी कार खरीदने का यह समय ग्राहकों के लिए सबसे फायदेमंद साबित हो रहा है।