ऑटोमोबाइल

सिर्फ GST कटौती नहीं, दिवाली डिस्काउंट भी! Nexon, Amaze और Brezza समेत कई कारों पर मिल रही भारी छूट

Diwali Car Discount Offer 2025: टाटा नेक्सॉन, होंडा एलिवेट, मारुति ब्रेजा समेत कई गाड़ियों पर डबल फायदा मिल रहा है। सिर्फ GST कटौती ही नहीं, बल्कि फेस्टिव डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉरपोरेट ऑफर से बचत अब पहले से कहीं ज्यादा हो गई है, देखें डिटेल्स।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 01, 2025

Diwali Car Discount Offer

Diwali Car Discount Offer (Image: Tata, Maruti, Hyundai and Maruti)

Diwali Car Discount Offer: फेस्टिव सीजन का इंतजार कर रहे कार खरीदारों के लिए इस बार खुशखबरी दोगुनी हो गई है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के बाद अब दिवाली आने वाली है और ऑटो कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए बढ़िया ऑफर लेकर आई हैं। GST 2.0 लागू होने से गाड़ियों की कीमतें पहले ही घट गई हैं और इसके ऊपर कंपनियां कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉरपोरेट स्कीम जैसी स्कीमें दे रही हैं। यानी कार खरीदने का यह समय ग्राहकों के लिए सबसे फायदेमंद साबित हो रहा है।

Tata Nexon पर सबसे बड़ी बचत

टाटा की पॉपुलर SUV Nexon इस बार ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा दे रही है। Nexon पर कुल मिलाकर करीब 2 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। इसमें 1.55 लाख रुपए की कटौती GST से और बाकी लगभग 45,000 रुपए का फायदा कैश डिस्काउंट, स्क्रैपेज ऑफर और कॉरपोरेट डील्स से जुड़ा है। Tata Nexon पहले से ही मिड-सेगमेंट में हिट है और अब कीमत घटने से यह और भी आकर्षक हो गई है।

होंडा का डबल धमाका

होंडा ने इस बार SUV और सेडान दोनों कैटेगरी में दमदार ऑफर दिए हैं। Honda Elevate पर ग्राहकों को 1.22 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है जिसमें 91,100 रुपए GST कटौती और करीब 31,000 रुपए तक डीलर बोनस शामिल है।

Honda Amaze पर भी शानदार बचत मिल रही है। सेकेंड जनरेशन Amaze पर 97,200 रुपए तक का ऑफर है। वहीं नई थर्ड जनरेशन Amaze के टॉप ZX CVT मॉडल पर 1.60 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें 1.20 लाख रुपए GST कट और 40,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस शामिल है।

Maruti Suzuki की पूरी रेंज पर डिस्काउंट

मारुति ने एंट्री-लेवल से लेकर प्रीमियम कारों तक ग्राहकों को ऑफर दिए हैं।

  • WagonR पर लगभग 75,000 रुपए तक की बचत मिल सकती है।
  • Baleno खरीदारों को 70,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा।
  • कंपनी की हिट SUV Brezza पर 45,000 रुपए तक का ऑफर है। हालांकि ऑफर कम है लेकिन यह दिखाता है कि Brezza की मार्केट डिमांड वैसे ही मजबूत बनी हुई है।

Hyundai Exter पर भी तगड़ा ऑफर

हुंडई की माइक्रो SUV Exter पर भी इस बार धमाकेदार छूट है। AMT और CNG वेरिएंट पर फोकस करते हुए कंपनी 60,000 रुपए तक का फायदा दे रही है।

GST 2.0 से कीमतें घटने और दिवाली ऑफर्स के चलते इस बार कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो गया है। चाहे SUV हो, हैचबैक या सेडान, लगभग हर सेगमेंट में ग्राहकों को बचत का मौका मिल रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी ज्यादा बिक्री करने और नए ग्राहकों को जोड़ने का मौका है।

ऑटोमोबाइल

Hindi News / Automobile / सिर्फ GST कटौती नहीं, दिवाली डिस्काउंट भी! Nexon, Amaze और Brezza समेत कई कारों पर मिल रही भारी छूट

ऑटोमोबाइल

