Tata Motors के लिए तुरुप का एक्का बनी ये SUV, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री से रेस में हुई वापसी, बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

Auto Sales September 2025: टाटा मोटर्स ने सितंबर 2025 में रिकॉर्ड SUV बिक्री के साथ महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ते हुए देश में दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनने का गौरव हासिल किया है। जिसमें Nexon और Punch जैसी गाड़ियों का अच्छा-खासा योगदान रहा है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 02, 2025

Auto Sales September 2025

Auto Sales September 2025 (Image: Tata Motors)

Auto Sales September 2025: टाटा मोटर्स ने सितंबर 2025 में शानदार बिक्री प्रदर्शन करते हुए Mahindra और Hyundai को पीछे छोड़ दिया और देश में दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। GST कटौती और दिवाली जैसे फेस्टिवल सीजन में अतिरिक्त ऑफर्स के चलते टाटा मोटर्स ने अपने कंपटीटर्स के मुकाबले खुद को मजबूत साबित किया है।

Tata Motors ने रिटेल बिक्री में मारा बजी

Vahan पोर्टल के आंकड़ों के मुतबिक, टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल्स (PV) रजिस्ट्रेशन सितंबर 2025 में 40,594 यूनिट्स रहा है। वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के रजिस्ट्रेशन 37,015 यूनिट्स और हुंडई मोटर इंडिया के 35,443 यूनिट्स रहे हैं। मारुति सुजुकी इंडिया अभी भी नंबर वन बनी हुई है जिसके पैसेंजर्स व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 1,22,278 यूनिट्स रहा है।

GST कटौती और फेस्टिवल ऑफर्स से मिला फायदा

GST रेट रैशनलाइजेशन के बाद टाटा की ICE (Internal Combustion Engine) मॉडल्स की कीमतों में 75,000 रुपए से लेकर 1,55,000 रुपए तक की कटौती हुई। इसके अलावा, कंपनी ने दिवाली ऑफर्स के तहत 65,000 रुपए तक के अतिरिक्त फायदे भी दिए हैं।

मॉडलकीमत में कटौती (₹ तक)
Tata Tiago75,000
Tata Altroz1,11,000
Tata Tigor81,000
Tata Punch1,08,000
Tata Nexon1,55,000
Tata Curvv67,000
Tata Harrier1,44,000
Tata Safari1,48,000

टाटा की ICE और EV रेंज

टाटा मोटर्स सिर्फ ICE कारों में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) में भी मजबूत है। कंपनी के EV मॉडल्स में Tiago.ev, Tigor.ev, Punch.ev, Nexon.ev, Curvv.ev और Harrier.ev शामिल हैं। GST के नए ढांचे में EVs पर कोई बदलाव नहीं हुआ और ये अब भी 5% GST स्लैब में आती हैं।

टाटा मोटर्स की सफलता के पीछे का कारण

एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी की इस रिकॉर्ड बिक्री में GST कटौती, फेस्टिवल बोनस, और पॉपुलर SUV मॉडल्स का बड़ा योगदान है। Tata की SUVs जैसे Nexon और Punch ने ग्राहकों का भरोसा बनाए रखा और छोटे व मिड-साइज ICE कारों की कीमतों में कटौती ने खरीद को और आकर्षक बनाया है।

सिर्फ GST कटौती नहीं, दिवाली डिस्काउंट भी! Nexon, Amaze और Brezza समेत कई कारों पर मिल रही भारी छूट
ऑटोमोबाइल

Updated on:

02 Oct 2025 03:15 pm

Published on:

02 Oct 2025 03:14 pm

Hindi News / Automobile / Tata Motors के लिए तुरुप का एक्का बनी ये SUV, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री से रेस में हुई वापसी, बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

ऑटोमोबाइल

Top 5 Safest Cars in India: भारत की 5 सबसे सुरक्षित कारें, सेफ्टी फीचर्स में नंबर वन; कीमत 5.50 लाख से शुरू

Top 5 Safest Cars in India Under 10 Lakhs
ऑटोमोबाइल

सिर्फ GST कटौती नहीं, दिवाली डिस्काउंट भी! Nexon, Amaze और Brezza समेत कई कारों पर मिल रही भारी छूट

Diwali Car Discount Offer
ऑटोमोबाइल

बादशाह ने खरीदी 12.75 करोड़ की Rolls-Royce Cullinan, इंस्टा पोस्ट में दिखाया शानदार लुक, देखें वीडियो

Badshah Rolls-Royce Cullinan
ऑटोमोबाइल

GST घटने के बाद TVS Ronin और Royal Enfield Hunter 350 का कौन सा वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता, यहां देखिए

TVS Ronin vs Hunter 350 Variant-wise Price Comparison After GST Revision
ऑटोमोबाइल

GST रिफॉर्म के बाद Baleno, Glanza या फिर Altroz खरीदने की सोंच रहे हैं? पहले यहां देखें हर वेरिएंट की नई कीमत

GST Reforms 2.0: Prices of Baleno, Glanza and Altroz Variants
ऑटोमोबाइल
