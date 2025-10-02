Tata Motors के लिए तुरुप का एक्का बनी ये SUV, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री से रेस में हुई वापसी, बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

Auto Sales September 2025: टाटा मोटर्स ने सितंबर 2025 में शानदार बिक्री प्रदर्शन करते हुए Mahindra और Hyundai को पीछे छोड़ दिया और देश में दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। GST कटौती और दिवाली जैसे फेस्टिवल सीजन में अतिरिक्त ऑफर्स के चलते टाटा मोटर्स ने अपने कंपटीटर्स के मुकाबले खुद को मजबूत साबित किया है।