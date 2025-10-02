Tata Motors के लिए तुरुप का एक्का बनी ये SUV, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री से रेस में हुई वापसी, बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

Auto Sales September 2025 (Image: Tata Motors)
Auto Sales September 2025: टाटा मोटर्स ने सितंबर 2025 में शानदार बिक्री प्रदर्शन करते हुए Mahindra और Hyundai को पीछे छोड़ दिया और देश में दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। GST कटौती और दिवाली जैसे फेस्टिवल सीजन में अतिरिक्त ऑफर्स के चलते टाटा मोटर्स ने अपने कंपटीटर्स के मुकाबले खुद को मजबूत साबित किया है।
Vahan पोर्टल के आंकड़ों के मुतबिक, टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल्स (PV) रजिस्ट्रेशन सितंबर 2025 में 40,594 यूनिट्स रहा है। वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के रजिस्ट्रेशन 37,015 यूनिट्स और हुंडई मोटर इंडिया के 35,443 यूनिट्स रहे हैं। मारुति सुजुकी इंडिया अभी भी नंबर वन बनी हुई है जिसके पैसेंजर्स व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 1,22,278 यूनिट्स रहा है।
GST रेट रैशनलाइजेशन के बाद टाटा की ICE (Internal Combustion Engine) मॉडल्स की कीमतों में 75,000 रुपए से लेकर 1,55,000 रुपए तक की कटौती हुई। इसके अलावा, कंपनी ने दिवाली ऑफर्स के तहत 65,000 रुपए तक के अतिरिक्त फायदे भी दिए हैं।
|मॉडल
|कीमत में कटौती (₹ तक)
|Tata Tiago
|75,000
|Tata Altroz
|1,11,000
|Tata Tigor
|81,000
|Tata Punch
|1,08,000
|Tata Nexon
|1,55,000
|Tata Curvv
|67,000
|Tata Harrier
|1,44,000
|Tata Safari
|1,48,000
टाटा की ICE और EV रेंज
टाटा मोटर्स सिर्फ ICE कारों में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) में भी मजबूत है। कंपनी के EV मॉडल्स में Tiago.ev, Tigor.ev, Punch.ev, Nexon.ev, Curvv.ev और Harrier.ev शामिल हैं। GST के नए ढांचे में EVs पर कोई बदलाव नहीं हुआ और ये अब भी 5% GST स्लैब में आती हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी की इस रिकॉर्ड बिक्री में GST कटौती, फेस्टिवल बोनस, और पॉपुलर SUV मॉडल्स का बड़ा योगदान है। Tata की SUVs जैसे Nexon और Punch ने ग्राहकों का भरोसा बनाए रखा और छोटे व मिड-साइज ICE कारों की कीमतों में कटौती ने खरीद को और आकर्षक बनाया है।
