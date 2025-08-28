Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

TVS Orbiter vs OLA S1 X: कीमत, रेंज और फीचर्स में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है आपके लिए बेस्ट, जानें

TVS Orbiter vs OLA S1 X इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना: कीमत, रेंज, फीचर्स और बैटरी कैपेसिटी के आधार पर जानें कौन सा स्कूटर आपके लिए बेहतर है।

भारत

Rahul Yadav

Aug 28, 2025

TVS Orbiter vs OLA S1 X
TVS Orbiter vs OLA S1 X (Image: OLA &amp; TVS)

TVS Orbiter vs OLA S1 X: टीवीएस ने आज भारतीय बजाज में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS Orbiter लॉन्च कर दिया है। अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला Vida VX2, Bajaj Chetak के एंट्री लेवल वेरिएंट्स और Ola S1 रेंज से है। इस आर्टिकल में हम इसकी OLA S1 X (3 kWh) से तुलना करेंगे और जानेंगे कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर विकल्प बन सकता है।

TVS Orbiter vs OLA S1 X: डिजाइन और लुक

TVS Orbiter में मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ फ्लैट सीट और 14-इंच के व्हील्स दिए गए हैं जो आरामदायक राइड के लिए बेहतर हैं। इसके मल्टी-कॉलर पेंट ऑप्शन इसे स्टाइलिश बनाते हैं। वहीं, OLA S1 X में 12-इंच व्हील्स और 160mm ग्राउंड क्लियरेंस है जो शहर में उठापटक और गड्ढों से आसानी से निपटने में मदद करता है।

TVS Orbiter vs OLA S1 X: रेंज और बैटरी क्षमता

TVS Orbiter में 3.1 kWh की बैटरी लगी है जो एक बार चार्ज करने पर 158 किलोमीटर तक रेंज देने का दावा करती है। OLA S1 X में 3 kWh की बैटरी है और इसकी रेंज 176 किलोमीटर की है।

TVS Orbiter vs OLA S1 X: परफॉर्मेंस और स्पीड

Orbiter की टॉप स्पीड 68 kmph है जो शहर में आरामदायक राइड के लिए पर्याप्त है। वहीं, OLA S1 X की टॉप स्पीड 115 kmph है जो ज्यादा हाई स्पीड राइड के लिए उपयुक्त है।

TVS Orbiter vs OLA S1 X: फीचर्स और कनेक्टिविटी

TVS Orbiter में मल्टी-कॉलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग जैसी खूबियां हैं। OLA S1 X में भी कनेक्टिविटी फीचर्स उपलब्ध हैं लेकिन इसमें OTA अपडेट की सुविधा नहीं है।

TVS Orbiter vs OLA S1 X: कीमत और उपलब्धता

TVS Orbiter की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 99,900 रुपये है जबकि OLA S1 X के 3 kWh वेरिएंट की कीमत 1,12,589 रुपये है। Orbiter को आज लॉन्च किया गया है और OLA पहले से ही बाजार में मौजूद है।

SpecificationTVS OrbiterOLA S1 X
Top Speed68 kmph115 kmph
Battery Capacity3.1 kWh3 kWh
Wheels14 inches12 inches
Ground Clearance165 mm160 mm
Range (Claimed)158 km176 km
Price (Ex-Showroom)99,900 रुपये1,12,589 रुपये
OTA UpdatesAvailableNot Available
TVS Orbiter vs OLA S1 X: Specifications

Updated on:

28 Aug 2025 03:59 pm

Published on:

28 Aug 2025 03:58 pm

Hindi News / Automobile / TVS Orbiter vs OLA S1 X: कीमत, रेंज और फीचर्स में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है आपके लिए बेस्ट, जानें

