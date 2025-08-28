TVS Orbiter vs OLA S1 X: कीमत, रेंज और फीचर्स में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है आपके लिए बेस्ट, जानें

TVS Orbiter vs OLA S1 X: टीवीएस ने आज भारतीय बजाज में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS Orbiter लॉन्च कर दिया है। अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला Vida VX2, Bajaj Chetak के एंट्री लेवल वेरिएंट्स और Ola S1 रेंज से है। इस आर्टिकल में हम इसकी OLA S1 X (3 kWh) से तुलना करेंगे और जानेंगे कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर विकल्प बन सकता है।
TVS Orbiter में मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ फ्लैट सीट और 14-इंच के व्हील्स दिए गए हैं जो आरामदायक राइड के लिए बेहतर हैं। इसके मल्टी-कॉलर पेंट ऑप्शन इसे स्टाइलिश बनाते हैं। वहीं, OLA S1 X में 12-इंच व्हील्स और 160mm ग्राउंड क्लियरेंस है जो शहर में उठापटक और गड्ढों से आसानी से निपटने में मदद करता है।
TVS Orbiter में 3.1 kWh की बैटरी लगी है जो एक बार चार्ज करने पर 158 किलोमीटर तक रेंज देने का दावा करती है। OLA S1 X में 3 kWh की बैटरी है और इसकी रेंज 176 किलोमीटर की है।
Orbiter की टॉप स्पीड 68 kmph है जो शहर में आरामदायक राइड के लिए पर्याप्त है। वहीं, OLA S1 X की टॉप स्पीड 115 kmph है जो ज्यादा हाई स्पीड राइड के लिए उपयुक्त है।
TVS Orbiter में मल्टी-कॉलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग जैसी खूबियां हैं। OLA S1 X में भी कनेक्टिविटी फीचर्स उपलब्ध हैं लेकिन इसमें OTA अपडेट की सुविधा नहीं है।
TVS Orbiter की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 99,900 रुपये है जबकि OLA S1 X के 3 kWh वेरिएंट की कीमत 1,12,589 रुपये है। Orbiter को आज लॉन्च किया गया है और OLA पहले से ही बाजार में मौजूद है।
|Specification
|TVS Orbiter
|OLA S1 X
|Top Speed
|68 kmph
|115 kmph
|Battery Capacity
|3.1 kWh
|3 kWh
|Wheels
|14 inches
|12 inches
|Ground Clearance
|165 mm
|160 mm
|Range (Claimed)
|158 km
|176 km
|Price (Ex-Showroom)
|99,900 रुपये
|1,12,589 रुपये
|OTA Updates
|Available
|Not Available