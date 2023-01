रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए भारत सरकार गंभीर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को दिया यह निर्देश..

Submitted by:

Union Minister Nitin Gadkari at Auto Expo 2023

भारत में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इवेंट ऑटो एक्सपो (Auto Expo) 2023 की शानदार शुरुआत हो चुकी है। देश-विदेश की कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी चमक बिखेरते हुए नए और शानदार व्हीकल्स पेश कर रही हैं। भारत ही नहीं, दुनियाभर के ऑटोमोबाइल लवर्स में इस समय नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2023 की चर्चा है। ऑटोमोबाइल लवर्स भी इस इवेंट में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इसी बीच गुरुवार, 12 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Minister of Road Transport and Highways of India) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने भी ऑटो एक्सपो 2023 के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मौजूद लोगों को संबोधित भी किया।