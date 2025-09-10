GST रेट घटने से Yamaha की बाइक और स्कूटी हुईं सस्ती, जानें किस मॉडल पर कितनी कम हुई कीमत

Yamaha Bikes and Scooters Price After GST: सरकार ने 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इस फैसले का फायदा Yamaha ग्राहकों मिला है, क्योंकि कंपनी की पूरी लाइनअप 350cc से नीचे आती है। इसी वजह से अब Yamaha की कई बाइक और स्कूटी की कीमतें कम हो गई हैं। यह नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।