GST रेट घटने से Yamaha की बाइक और स्कूटी हुईं सस्ती, जानें किस मॉडल पर कितनी कम हुई कीमत

GST छूट के बाद Yamaha Bikes and Scooters अब सस्ते हो गए हैं। R15M पर 17,581 रुपये तक घटी कीमत, जानें अन्य मॉडल्स का हाल।

भारत

Rahul Yadav

Sep 10, 2025

Yamaha Bikes and Scooters Price After GST
Yamaha Bikes and Scooters Price After GST (Image: Yamaha)

Yamaha Bikes and Scooters Price After GST: सरकार ने 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इस फैसले का फायदा Yamaha ग्राहकों मिला है, क्योंकि कंपनी की पूरी लाइनअप 350cc से नीचे आती है। इसी वजह से अब Yamaha की कई बाइक और स्कूटी की कीमतें कम हो गई हैं। यह नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

Yamaha R15M पर सबसे ज्यादा फायदा

Yamaha के पोर्टफोलियो में सबसे महंगी बाइक R15M है। इसका Icon Performance वेरिएंट अब पहले से 17,581 रुपये सस्ता हो गया है। पुरानी कीमत 2.12 लाख रुपये थी जो घटकर अब 1.94 लाख रुपये रह गई है।

MT-15 और FZ सीरीज पर भी कटौती

लोकप्रिय स्पोर्ट्स बाइक MT-15 पर अब ग्राहकों को करीब 14,000 रुपये का फायदा होगा। इसकी कीमत अब 1.66 लाख रुपये रह गई है। इसी तरह FZ-S Fi Hybrid और FZ-X Hybrid दोनों की कीमत में लगभग 12,000 रुपये की कमी की गई है।

स्कूटर सेगमेंट भी हुआ किफायती

सिर्फ बाइक ही नहीं बल्कि Yamaha के स्कूटर भी सस्ते हुए हैं। Aerox 155 Version S की कीमत 1.54 लाख रुपये से घटकर 1.41 लाख रुपये हो गई है यानी ग्राहकों को 12,753 रुपये की बचत मिलेगी।

एंट्री-लेवल स्कूटर जैसे RayZR और Fascino भी अब 7 से 9 हजार रुपये तक सस्ते हो गए हैं।

त्योहारी सीजन में बिक्री पर असर

यह कटौती ऐसे समय में की गई है जब बाजार में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। दोपहिया वाहन की डिमांड इस दौरान बढ़ जाती है। Yamaha का कहना है कि कीमतें कम होने से ग्राहकों के लिए खरीदना और आसान होगा।

मॉडलपुरानी कीमतनई कीमतबचत
Yamaha R15M2.12 लाख रुपये1.94 लाख रुपये17,581 रुपये
Yamaha MT-151.80 लाख रुपये1.66 लाख रुपये14,000 रुपये
Yamaha FZ-S Fi Hybrid1.45 लाख रुपये1.33 लाख रुपये12,000 रुपये
Yamaha FZ-X Hybrid1.50 लाख रुपये1.38 लाख रुपये12,000 रुपये
Yamaha Aerox 155 Version S1.54 लाख रुपये1.41 लाख रुपये12,753 रुपये
Yamaha RayZR93,760 रुपये86,001 रुपये7,759 रुपये
Yamaha Fascino1.03 लाख रुपये94,281 रुपये8,719 रुपये
नोट: दी गई कीमतें दिल्ली, एक्स-शोरूम हैं।

10 Sept 2025 04:07 pm

