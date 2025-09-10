GST रेट घटने से Yamaha की बाइक और स्कूटी हुईं सस्ती, जानें किस मॉडल पर कितनी कम हुई कीमत

Yamaha Bikes and Scooters Price After GST: सरकार ने 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इस फैसले का फायदा Yamaha ग्राहकों मिला है, क्योंकि कंपनी की पूरी लाइनअप 350cc से नीचे आती है। इसी वजह से अब Yamaha की कई बाइक और स्कूटी की कीमतें कम हो गई हैं। यह नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
Yamaha के पोर्टफोलियो में सबसे महंगी बाइक R15M है। इसका Icon Performance वेरिएंट अब पहले से 17,581 रुपये सस्ता हो गया है। पुरानी कीमत 2.12 लाख रुपये थी जो घटकर अब 1.94 लाख रुपये रह गई है।
लोकप्रिय स्पोर्ट्स बाइक MT-15 पर अब ग्राहकों को करीब 14,000 रुपये का फायदा होगा। इसकी कीमत अब 1.66 लाख रुपये रह गई है। इसी तरह FZ-S Fi Hybrid और FZ-X Hybrid दोनों की कीमत में लगभग 12,000 रुपये की कमी की गई है।
सिर्फ बाइक ही नहीं बल्कि Yamaha के स्कूटर भी सस्ते हुए हैं। Aerox 155 Version S की कीमत 1.54 लाख रुपये से घटकर 1.41 लाख रुपये हो गई है यानी ग्राहकों को 12,753 रुपये की बचत मिलेगी।
एंट्री-लेवल स्कूटर जैसे RayZR और Fascino भी अब 7 से 9 हजार रुपये तक सस्ते हो गए हैं।
यह कटौती ऐसे समय में की गई है जब बाजार में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। दोपहिया वाहन की डिमांड इस दौरान बढ़ जाती है। Yamaha का कहना है कि कीमतें कम होने से ग्राहकों के लिए खरीदना और आसान होगा।
|मॉडल
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|बचत
|Yamaha R15M
|2.12 लाख रुपये
|1.94 लाख रुपये
|17,581 रुपये
|Yamaha MT-15
|1.80 लाख रुपये
|1.66 लाख रुपये
|14,000 रुपये
|Yamaha FZ-S Fi Hybrid
|1.45 लाख रुपये
|1.33 लाख रुपये
|12,000 रुपये
|Yamaha FZ-X Hybrid
|1.50 लाख रुपये
|1.38 लाख रुपये
|12,000 रुपये
|Yamaha Aerox 155 Version S
|1.54 लाख रुपये
|1.41 लाख रुपये
|12,753 रुपये
|Yamaha RayZR
|93,760 रुपये
|86,001 रुपये
|7,759 रुपये
|Yamaha Fascino
|1.03 लाख रुपये
|94,281 रुपये
|8,719 रुपये