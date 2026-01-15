बुरे फंसे 10 ग्राम प्रधान! पंचायत चुनाव 2026 भी नहीं लड़ सकेंगे; गाज गिरने की क्या है वजह?

DPRO ने कहा कि इसी तरह 2019-20 और 2020-21 की ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण ना कराने वाले ग्राम प्रधानों के खिलाफ भी वसूली पत्र जारी करने की तैयारी है। जिन पर ग्राम पंचायतों की धनराशि बकाया है, उनके सामने चुनाव लड़ने के सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। वे वसूली धनराशि की अदायगी करें या उच्च न्यायालय से वसूली पर रोक का आदेश हो।