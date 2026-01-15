15 जनवरी 2026,

गुरुवार

अयोध्या

बुरे फंसे 10 ग्राम प्रधान! पंचायत चुनाव 2026 भी नहीं लड़ सकेंगे; गाज गिरने की क्या है वजह?

Panchayat Elections 2026 Update: 10 ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव 2026 नहीं लड़ सकेंगे। पंचायतीराज विभाग ने इन सभी के खिलाफ वसूली पत्र जारी कर रखा है। जानिए पूरा मामला क्या है?

अयोध्या

image

Harshul Mehra

Jan 15, 2026

10 village heads stuck in gram panchayat audit may not be able to contest panchayat chunav 2026

बुरे फंसे 10 ग्राम प्रधान! पंचायत चुनाव 2026 भी नहीं लड़ सकेंगे? जानिए क्यों। फोटो सोर्स-AI

Panchayat Elections 2026 Update: उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है। ग्राम पंचायत के ऑडिट में फंसे 10 ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

पंचायतीराज विभाग ने वसूली पत्र किया जारी

पंचायतीराज विभाग ने इन सभी के खिलाफ वसूली पत्र जारी कर रखा है। पंचायत चुनाव 2026 की प्रक्रिया शुरू है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कार्यक्रम घोषित होने से पहले आरक्षण की प्रक्रिया (Reservation Process) को अंतिम रूप दिया जाना है।

10 ग्राम प्रधान और सचिवों को वसूली की नोटिस

जिला पंचायतराज अधिकारी अविनाश श्रीवास्तव का कहना है कि जिले में 10 ग्राम प्रधान और सचिवों को वसूली की नोटिस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जारी है। ये ऑडिट आपत्तियां 2021-22 की हैं।

चुनाव लड़ने के सिर्फ दो ही विकल्प

DPRO ने कहा कि इसी तरह 2019-20 और 2020-21 की ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण ना कराने वाले ग्राम प्रधानों के खिलाफ भी वसूली पत्र जारी करने की तैयारी है। जिन पर ग्राम पंचायतों की धनराशि बकाया है, उनके सामने चुनाव लड़ने के सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। वे वसूली धनराशि की अदायगी करें या उच्च न्यायालय से वसूली पर रोक का आदेश हो।

कौन से गांव शामिल

मवई में सेवढारा, शेरपुर, सोहावल में लहरापुर, बीकापुर में धरेठा दशरथपुर, देवापुर, मयाबाजार में अंकारीपुर, आलापुर अमौनी, तारुन में तारुन व जजवारा और मिल्कीपुर ब्लॉक में धमथुआ के ग्राम प्रधान और सचिव इस लिस्ट में शामिल हैं।

Updated on:

15 Jan 2026 02:53 pm

Published on:

15 Jan 2026 02:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / बुरे फंसे 10 ग्राम प्रधान! पंचायत चुनाव 2026 भी नहीं लड़ सकेंगे; गाज गिरने की क्या है वजह?

