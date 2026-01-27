27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर में बढ़ती भीड़ के चलते नए पुजारियों की भर्ती, दर्शन व्यवस्था तीन शिफ्टों में

Ram Mandir Priest Recruitment : अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की बढ़ती भीड़ और नए उप-मंदिरों में पूजा व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए ट्रस्ट 50 नए पुजारियों की भर्ती करेगा। दर्शन व्यवस्था तीन शिफ्टों में चलेगी।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Ravendra Mishra

Jan 27, 2026

अयोध्या राम मंदिर में नए पुजारियों की भर्ती

अयोध्या राम मंदिर में नए पुजारियों की भर्ती ,फोटो सोर्स - GPT

Ram Mandir Priest Recruitment :अयोध्या के राम मंदिर में अब भक्तों की भारी भीड़ और पूजा-पाठ के बढ़ते दायरे को देखते हुए एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राम जन्मभूमि परिसर की व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा मजबूत और व्यवस्थित बनाने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने करीब 50 नए पुजारियों की भर्ती की करेगा।

कई उप-मंदिर बनकर तैयार!

मंदिर परिसर में कई उप-मंदिर बनकर तैयार हो रहे हैं और वहां भी जल्द ही दर्शन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब नए मंदिरों में पूजा-अर्चना और श्रद्धालुओं के दर्शन व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही। इस बात को ध्यान में लेकर नए पुजारियों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल, राम मंदिर में अभी 20 पुजारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

दर्शन की व्यवस्था तीन शिफ्टों में

इन पुजारियों के कंधों पर रामलला और राम दरबार की पूजा के साथ-साथ शेषावतार, परकोटे के 6 मंदिर, यज्ञमंडप और कुबेर टीला स्थित कुबेरेश्वर महादेव मंदिर जैसी महत्वपूर्ण जगहों की जिम्मेदारी है। लेकिन, मंदिर का विस्तार हो रहा है और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और पूजा व्यवस्था के विस्तार को देखते हुए और भी पुजारियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राम मंदिर और राम दरबार के अलावा जो 7 नए उप-मंदिर हैं, वहां दर्शन व्यवस्था को तीन अलग-अलग शिफ्टों में चलाया जाए।

50 नए पुजारियों की जरूरत !

सुबह और शाम की दोनों पालियों में कम से कम 42 ऐसे पुजारियों की जरूरत है जो 8 -8 घंटे या उससे अधिक समय तक सेवा कर सकें। इसके अलावा सप्त मंडपम और कुबेर टीला में सुबह से शाम तक की व्यवस्था संभालने के लिए और भी पुजारियों की जरुरत है। इन सभी जरूरतों को देखते हुए कम से कम 50 नए पुजारियों की जरूरत तुरंत महसूस की जा रही है। इन पुजारियों का चयन वैदिक परंपरा और धर्म में पारंगत होने के अनुसार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

कफ सिरप तस्करी में बड़ी कार्रवाई, ‌मास्टरमाइंड का करीबी विकास वाराणसी-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार
वाराणसी
कोडिन कफ सिरप तस्करी में विकास सिंह नर्वे गिरफ्तार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 05:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या राम मंदिर में बढ़ती भीड़ के चलते नए पुजारियों की भर्ती, दर्शन व्यवस्था तीन शिफ्टों में

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फूट-फूट कर रोए अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार, बोले- मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, दो दिनों में दो अफसरो ने छोड़ी नौकरी

GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत किशोर फोटो सोर्स वायरल वीडियो
अयोध्या

8 फीट लंबा, 286 किलो भारी…राम मंदिर की शोभा बढ़ाएगा पंचधातु धनुष, जानें खासियत

8 महीने में बना श्रीराम का भव्य धनुष-बाण
अयोध्या

अयोध्या से रामदेव का इशारा? साधु-संतों के विवाद पर दिया बड़ा संदेश

फोटो सोर्स IANS
अयोध्या

रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज: दो सालों में कैसे बदली रामनगरी अयोध्या की तस्वीर?

2 साल में बदल गई अयोध्या
अयोध्या

Ramlala Pratishtha Divas : दिवाली जैसा जश्न, पुण्य से भरा दिन: क्यों इतना खास है रामलला प्रतिष्ठा दिवस 2026?

Ramalala Pratishtha Diwas 2026:
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.