अयोध्या राम मंदिर में बढ़ती भीड़ के चलते नए पुजारियों की भर्ती, दर्शन व्यवस्था तीन शिफ्टों में

सुबह और शाम की दोनों पालियों में कम से कम 42 ऐसे पुजारियों की जरूरत है जो 8 -8 घंटे या उससे अधिक समय तक सेवा कर सकें। इसके अलावा सप्त मंडपम और कुबेर टीला में सुबह से शाम तक की व्यवस्था संभालने के लिए और भी पुजारियों की जरुरत है। इन सभी जरूरतों को देखते हुए कम से कम 50 नए पुजारियों की जरूरत तुरंत महसूस की जा रही है। इन पुजारियों का चयन वैदिक परंपरा और धर्म में पारंगत होने के अनुसार किया जाएगा।