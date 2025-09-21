तीर्थ नगरी अयोध्या में चल रहा था जिस्म का धंधा…पुलिस की छापेमारी में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

तीर्थ नगरी अयोध्या में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गेस्ट हाउस में पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी कर बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। गेस्ट हाउस का मालिक गणेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति है। पुलिस ने मौके से कई महिलाओं को हिरासत में लिया है। संचालक समेत 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।
जानकारी के मुताबिक रानी सती गेस्ट हाउस में शुक्रवार को पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन इससे पहले ही संचालक को जानकारी मिल गई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद पुरुषों को हटा दिया गया। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने मामले में अपनी ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूछताछ के बाद 19 लोगों को नामजद किया गया है। इसमें गेस्ट हाउस का मालिक गणेश अग्रवाल समेत उसके सहयोगियों, मायाराम, पप्पू, मोहम्मद आसिफ, विवेक तिवारी, नियाज अहमद, फैजान अहमद और अजय के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही यहां कई जिलों की महिलाएं मिली जिसे देख पुलिस खुद चकरा गई। आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही है।
सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इस अवैध धंधे से संचालक और उसके परिवार ने कितनी संपत्ति बनाई, इसकी रिपोर्ट तहसील प्रशासन से मांगी गई है। संपत्ति ज़ब्त करने की कार्रवाई हो सकती है। रानी सती गेस्ट हाउस तीन मंजिला है और इसमें करीब 14 कमरे हैं। सूत्रों का कहना है कि संचालक के पास कई प्लॉट और भवन भी हैं, जिन पर अब कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। SP सिटी शैलेंद्र सिंह ने बताया- एक लड़की के पास से 1.35 लाख रुपए कैश मिले हैं। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के रानी सती गेस्ट हाउस का है। गेस्ट हाउस, फतेहगंज पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूर है।
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात चार थानों की फोर्स पांच गाड़ियों से गेस्ट हाउस पहुंचे। इसमें 6 महिला पुलिसकर्मी भी थीं। अचानक छापेमारी से मुहल्ले में हड़कंप मच गया। पुलिस सीधे होटल के कमरों में घुस गई, वहां मौजूद लड़कियां बचने के लिए बाहर भागी लेकिन वहां भी पुलिस मौजूद थी और इन्हें दबोच लिया। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आगे भी इस तरह की छापेमारी करती रहेगी।