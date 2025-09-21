तीर्थ नगरी अयोध्या में चल रहा था जिस्म का धंधा…पुलिस की छापेमारी में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

जानकारी के मुताबिक रानी सती गेस्ट हाउस में शुक्रवार को पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन इससे पहले ही संचालक को जानकारी मिल गई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद पुरुषों को हटा दिया गया। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने मामले में अपनी ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूछताछ के बाद 19 लोगों को नामजद किया गया है। इसमें गेस्ट हाउस का मालिक गणेश अग्रवाल समेत उसके सहयोगियों, मायाराम, पप्पू, मोहम्मद आसिफ, विवेक तिवारी, नियाज अहमद, फैजान अहमद और अजय के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही यहां कई जिलों की महिलाएं मिली जिसे देख पुलिस खुद चकरा गई। आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही है।