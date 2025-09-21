गोरखपुर में एनकाउंटर…रामपुर का पशु तस्कर रहमान घायल, रामपुर और गोरखपुर में दर्ज हैं दो दर्जन मुकदमे

पुलिस ने रहमान की क्राइम हिस्ट्री बताते हुए कहा कि 3 नवंबर 2024 को चेकिंग के दौरान बेलघाट थाना क्षेत्र में एक पिकअप, एक गोवंश ले जा रहे वाहन को बरामद किया गया था। जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में इमरान का नाम सामने आया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम रखा था। इमरानी पर रामपुर जिले में ग्यारह और गोरखपुर में ग्यारह आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस ने इसके पास से एक बाइक, 1 तमंच, 1 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बता दें कि सोमवार की देर रात पशु तस्करों द्वारा छात्र की हत्या के बाद पुलिस काफी सक्रिय है।