गोरखपुर में एनकाउंटर…रामपुर का पशु तस्कर रहमान घायल, रामपुर और गोरखपुर में दर्ज हैं दो दर्जन मुकदमे

शनिवार की देर रात बेलघाट थाना क्षेत्र में पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जिसमे पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25 हजार का इनामी पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस उसे घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल पशु तस्कर की पहचान रामपुर जिले के टांडा थाना क्षेत्र के मस्जिद काहना ईदगाह निवासी इमरान अली के रूप में की है
पुलिस के मुताबिक पशु तस्करों के खिलाफ पूरे जिले में अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत बेलघाट क्षेत्र में शनिवार की देर रात करीब 2 बजे पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक से इनामी पशु तस्कर बेलघाट के रास्ते निकल रहा है। इसपर पुलिस ने घेराबंदी की। तभी एक बाइक आते दिखी। पुलिस ने रूकने का इशारा किया। लेकिन बदमाश बाइक लेकर भागने लगा।
पुलिस ने भी तस्कर का पीछा करना शुरू किया, इसी बीच दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। पुकिस की गोली एक बदमाश के पैर में लग गई। वह बाइक समेत सड़क पर ही गिर गया। वहीं दूसरा बदमाश भाग निकला, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। घायल बदमाश की पहचान रामपुर जिले के इमरान अली के रूप में हुई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।
पुलिस ने रहमान की क्राइम हिस्ट्री बताते हुए कहा कि 3 नवंबर 2024 को चेकिंग के दौरान बेलघाट थाना क्षेत्र में एक पिकअप, एक गोवंश ले जा रहे वाहन को बरामद किया गया था। जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में इमरान का नाम सामने आया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम रखा था। इमरानी पर रामपुर जिले में ग्यारह और गोरखपुर में ग्यारह आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस ने इसके पास से एक बाइक, 1 तमंच, 1 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बता दें कि सोमवार की देर रात पशु तस्करों द्वारा छात्र की हत्या के बाद पुलिस काफी सक्रिय है।