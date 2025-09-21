लखनऊ में खूनी थार ने मचा कहर…ई रिक्शा पर मारी टक्कर, सड़क पर गिरे युवकों को रौंदी…दो की मौत, छह गंभीर

दुर्घटना के बाद थार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, मृतकों की पहचान निगोहां के रहने वाले मोहित और उमेश साहू के रूप में हुई। हादसे में निगोहां के करनपुर के रहने वाले भूपेंद्र यादव, अंश यादव, प्रमोद यादव, अनुज यादव, सुमित यादव घायल हुए। युवक ई-रिक्शा पर सवार होकर खाटू श्याम बंधे के पास दर्शन के लिए जा रहे थे। आसपास के लोगों ने बताया कि थार की रफ्तार काफी तेज थी। कमांड हॉस्पिटल के पास थार चालक ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी दी। इससे ई-रिक्शा पर सवार युवक उछल कर सड़क पर कई फीट दूर जा गिरे। घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। कैंट थानेदार गुरमीत कौर ने बताया कि थार को कब्जे में लिया गया है, लेकिन चालक फरार हो गया। गाड़ी नंबर की मदद से चालक की तलाश की जा रही है। मृतकों के घर कोहराम मच गया, जैसे ही उनके परिजनों को सूचना मिली सभी दौड़े भागे अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है।