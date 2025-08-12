Agniveer Recruitment: अग्निवीर भर्ती रैली का सातवां दिन: अंबेडकर नगर और महाराजगंज के 1075 युवा मैदान में उतरे

Agneepath Scheme UP Rally: अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल ग्राउंड में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के सातवें दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर और महाराजगंज जिलों के युवाओं ने अपनी ताकत और संकल्प का प्रदर्शन किया। सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) अमेठी द्वारा आयोजित इस भर्ती में अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) श्रेणी के लिए कुल 1229 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 1075 अभ्यर्थियों ने मैदान में उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। यह उपस्थिति 87.47 प्रतिशत रही, जो इस स्तर की भर्ती रैली के लिए उल्लेखनीय मानी जा रही है।