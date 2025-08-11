11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

यूपी न्यूज

Aditi Singh And Prateek Bhushan: राजनीति से परे भाई-बहन का बंधन: विधानसभा में अदिति सिंह ने बांधी प्रतीक भूषण को राखी

Rakhi Bonds Beyond Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन राजनीति से अलग एक भावनात्मक दृश्य देखने को मिला। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह ने गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण सिंह को राखी बांधी, और प्रतीक भूषण ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह क्षण विधानसभा में भारतीय संस्कृति का सुंदर प्रतीक बन गया।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 11, 2025

उत्तर प्रदेश विधानसभा में राखी का अनोखा दृश्य, राजनीति से ऊपर उठकर बंधा भाई-बहन का रिश्ता फोटो सोर्स : Social Media
उत्तर प्रदेश विधानसभा में राखी का अनोखा दृश्य, राजनीति से ऊपर उठकर बंधा भाई-बहन का रिश्ता फोटो सोर्स : Social Media

Aditi Singh And Prateek Bhushan Rakhi festival celebration: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन राजनीति के तनावपूर्ण माहौल के बीच एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने सदन का माहौल हल्का-फुल्का और भावनात्मक बना दिया। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह और गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण सिंह के बीच भाई-बहन के रिश्ते का बंधन विधानसभा परिसर में सभी के लिए चर्चा का विषय बन गया।

राखी के धागे में बंधा अपनापन

जब अधिकांश विधायक सत्र की शुरुआत में अपनी-अपनी राजनीतिक रणनीतियों और बहस की तैयारी में जुटे थे, उसी समय रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने प्रतीक भूषण सिंह को अपने भाई के रूप में राखी बांधी। राखी बांधते समय उन्होंने प्रतीक भूषण के मंगल और दीर्घायु की कामना की। इसके बदले में प्रतीक भूषण सिंह ने अदिति सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह दृश्य देखकर उपस्थित विधायक, पत्रकार और विधानसभा कर्मचारी भी कुछ पल के लिए मुस्कुरा उठे।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: भारी बारिश का अलर्ट: यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में अगले घंटों में मौसम बिगड़ने के आसार
लखनऊ
Heavy Rain Alert for Uttar Pradesh & Uttarakhand फोटो सोर्स : Social Media

दो राजनीतिक परिवारों की गरिमा

अदिति सिंह और प्रतीक भूषण सिंह दोनों ही प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से आते हैं। अदिति सिंह पूर्व कांग्रेस विधायक अखिलेश सिंह की बेटी हैं, जिन्होंने रायबरेली की राजनीति में दशकों तक प्रभाव बनाए रखा। वहीं, प्रतीक भूषण सिंह, गोंडा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री बृज भूषण शरण सिंह के पुत्र हैं, जिनका क्षेत्रीय राजनीति में गहरा प्रभाव है।
दोनों परिवारों के राजनीतिक मार्ग अलग-अलग रहे हैं, लेकिन विधानसभा में इस भाई-बहन के रिश्ते ने साबित किया कि व्यक्तिगत संबंध राजनीति की सीमाओं से परे होते हैं।

सदन में बढ़ी सौहार्द की मिसाल

मानसून सत्र का पहला दिन आमतौर पर सवाल-जवाब, विरोध और नोकझोंक से भरा होता है, लेकिन इस बार अदिति और प्रतीक के बीच हुए इस भावनात्मक पल ने सदन का वातावरण कुछ देर के लिए सौहार्दपूर्ण बना दिया। यह दृश्य मानो संदेश दे रहा था कि मतभेदों के बीच भी रिश्तों का सम्मान बरकरार रह सकता है।

एक-दूसरे के लिए शुभकामनाएं

राखी बंधने के बाद प्रतीक भूषण सिंह ने कहा,“राजनीति में हम सबके विचार भले ही अलग हों, लेकिन रिश्तों और संस्कारों की अपनी अलग जगह होती है। अदिति दीदी का स्नेह मेरे लिए प्रेरणा है।” वहीं, अदिति सिंह ने भी प्रतीक भूषण सिंह को विजयी होने और अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए शुभकामनाएं दीं। “भाई-बहन का रिश्ता विश्वास और संरक्षण का प्रतीक है। विधानसभा में यह बंधन और मजबूत हुआ है।”

सत्र में मौजूद कई विधायकों और मीडिया प्रतिनिधियों ने इसे एक ‘पॉजिटिव न्यूज मोमेंट’ बताया। राजनीतिक गलियारों में चल रहे तनाव और आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह घटना मानवीय रिश्तों की गरिमा का प्रतीक बनी। सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने तेजी से जगह बनाई और लोगों ने इसे ‘राखी का सबसे खूबसूरत पल’ बताया।

संस्कार और राजनीति का संगम

अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में रिश्तों के लिए जगह कम रह जाती है, लेकिन अदिति और प्रतीक ने यह साबित कर दिया कि व्यक्तिगत संस्कार और परंपराएं राजनीति के मंच पर भी पूरी शालीनता के साथ निभाई जा सकती हैं। विधानसभा में हुआ यह भावनात्मक क्षण एक मिसाल है कि भारतीय संस्कृति में त्योहार और रिश्ते राजनीति से भी ऊपर हैं।

ऐसे क्षण क्यों जरूरी हैं

विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों में आमतौर पर कड़ा माहौल होता है, कभी गर्मागर्म बहस, कभी विपक्ष और सरकार के बीच टकराव। ऐसे में जब व्यक्तिगत अपनापन और संस्कारों के पल सामने आते हैं, तो यह न केवल माहौल को मानवीय बनाते हैं बल्कि जनता को भी यह संदेश देते हैं कि हमारे नेता भी व्यक्तिगत जीवन में वही भारतीय परंपराएं निभाते हैं, जो आम लोग निभाते हैं।

राखी का सांस्कृतिक महत्व

राखी, या रक्षाबंधन, भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है। बदले में भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। विधानसभा में इस परंपरा का निर्वाह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि संस्कृति की जड़ों से जुड़ा एक सशक्त संदेश था।

ये भी पढ़ें

UP Balvatika 2025: 15 अगस्त को योगी सरकार देगी 3000 से अधिक बाल वाटिकाओं का तोहफ़ा, शिक्षा में नया अध्याय
लखनऊ
UP Basic Education फोटो सोर्स : Patrika

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

Raksha Bandhan 2025

योगी आदित्यनाथ

Updated on:

11 Aug 2025 11:08 pm

Published on:

11 Aug 2025 11:07 pm

Hindi News / UP News / Aditi Singh And Prateek Bhushan: राजनीति से परे भाई-बहन का बंधन: विधानसभा में अदिति सिंह ने बांधी प्रतीक भूषण को राखी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.