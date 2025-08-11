Aditi Singh And Prateek Bhushan: राजनीति से परे भाई-बहन का बंधन: विधानसभा में अदिति सिंह ने बांधी प्रतीक भूषण को राखी

अदिति सिंह और प्रतीक भूषण सिंह दोनों ही प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से आते हैं। अदिति सिंह पूर्व कांग्रेस विधायक अखिलेश सिंह की बेटी हैं, जिन्होंने रायबरेली की राजनीति में दशकों तक प्रभाव बनाए रखा। वहीं, प्रतीक भूषण सिंह, गोंडा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री बृज भूषण शरण सिंह के पुत्र हैं, जिनका क्षेत्रीय राजनीति में गहरा प्रभाव है।

दोनों परिवारों के राजनीतिक मार्ग अलग-अलग रहे हैं, लेकिन विधानसभा में इस भाई-बहन के रिश्ते ने साबित किया कि व्यक्तिगत संबंध राजनीति की सीमाओं से परे होते हैं।