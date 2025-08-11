UP Balvatika 2025: 15 अगस्त को योगी सरकार देगी 3000 से अधिक बाल वाटिकाओं का तोहफ़ा, शिक्षा में नया अध्याय

UP Balvatika: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करने जा रहा है। 15 अगस्त 2025 को प्रदेश भर में 3000 से अधिक नव-संचालित बालवाटिकाएं एक साथ पूरी तरह क्रियाशील हो जाएंगी। यह पहल न केवल बच्चों के शैक्षिक जीवन की मजबूत नींव रखेगी, बल्कि उन्हें रचनात्मक, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर इन सभी बाल वाटिकाओं में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक और अभिभावक शामिल होकर बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। कार्यक्रमों के दौरान बाल वाटिका के महत्व, प्रारंभिक शिक्षा के लाभ और सरकार की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी।