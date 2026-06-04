अयोध्या में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार

Lekhpal arrested for taking bribe: अयोध्या में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। लेखपाल एक कार्य के लिए फरियादी को दौड़ा रहा था, जिससे वह काफी परेशान हो गया। बार-बार रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस पर पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम में शिकायत दर्ज करवाई। एंटी करप्शन टीम ने मिली शिकायत के आधार पर जाल बिछाया और लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ने के लिए योजना बनाई, जिसमें वह सफल रही। एंटी करप्शन टीम पैसे देने के लिए पीड़ित को लेखपाल के पास भेजा। जहां पैसा देते समय ही लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग वीडियो बनाने से मना कर रहे हैं। एंटी करप्शन टीम लेखपाल को पकड़कर अपने साथ ले गई है। मामला रुदौली तहसील का है।