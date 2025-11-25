भावनाओं से भरा क्षण: अयोध्या में धर्मध्वजा फहराते समय नम हुई पीएम मोदी की आंखें, साधु-संत भी हुए भावुक

Ram Mandir Flag Hoisting PM Modi Emotional:अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण का ऐतिहासिक समारोह पूरे वैभव और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सम्पन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्धारित आधे घंटे के शुभ मुहूर्त में धर्मध्वजा फहराई। कार्यक्रम का दृश्य इतना भव्य और अद्वितीय था कि देश-दुनिया से आए विशिष्ट अतिथि भी भाव-विभोर होते नजर आए। पूरा परिसर दिव्य रोशनी और शंखध्वनि से गुंजायमान रहा, जिसके साथ ही अध्यात्म का अनुपम उत्सव साकार हुआ।