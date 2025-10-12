Ayodhya में कार्तिक मेला 31 अक्टूबर से, अक्षय नवमी से 14 कोसी परिक्रमा और देवउठनी एकादशी पर भारी भक्त सैलाब

अयोध्या में कार्तिक मास की अक्षय नवमी तिथि पर आयोजित होने वाली 14 कोसी परिक्रमा विशेष धार्मिक महत्व रखती है। यह परिक्रमा साल में एक बार होती है और श्रद्धालु अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में लगभग 42 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। परिक्रमा शुरू करने से पहले श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। इसके बाद वे निर्धारित मार्ग पर चलते हैं। इस वर्ष अक्षय नवमी 31 अक्टूबर की सुबह 4:50 बजे शुरू होकर 1 नवंबर की सुबह 4:41 बजे तक चलेगी।