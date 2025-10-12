UP Police Action: दीपावली से पहले अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई- 25 अक्टूबर तक रोजाना भेजनी होगी रिपोर्ट

UP Police Illegal Firecracker Factories Action: दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों पर शिकंजा कसने के लिए राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत कर दी है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाए और हर दिन शाम 6 बजे तक कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए। यह अभियान न केवल अवैध निर्माण और भंडारण को रोकने के लिए है, बल्कि सुरक्षा मानकों के पालन और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भी शुरू किया गया है। पिछले कुछ महीनों में कई जिलों में पटाखा गोदामों में हुए धमाकों ने जनहानि और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिससे पुलिस अब पहले से अधिक सतर्क है।