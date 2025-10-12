Barabanki News: जमीन विवाद में खूनी संघर्ष: बाराबंकी के मसौली में दो पक्षों में भिड़ंत, पांच लोग गंभीर रूप से घायल

Barabanki Police: थाना मसौली क्षेत्र के देव कलिया गांव में शनिवार सुबह एक पुराने जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जब कब्जेदारी को लेकर दो पक्षों में लाठी-डंडे चल गए। संघर्ष में दोनों पक्षों के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मसौली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। वर्षों से विवादित पड़ी यह भूमि पहले भी कई बार झगड़े की वजह बन चुकी है, लेकिन इस बार यह विवाद हिंसा में तब्दील हो गया।

विवाद की जड़ - दो गाटों की सीमारेखा बनी विवाद का कारण