Ayodhya में सरयू पर फिर बनेगा पीपा पुल, राम नगरी में लक्ष्मण पथ को पंचवटी द्वीप से जोड़ेगी परियोजना

Ayodhya Peepa Pul: सरयू के तट पर एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। करीब चार दशक बाद सरयू नदी पर पान्टून यानी पीपा पुल दोबारा बनाया जाएगा, जो अयोध्या की संस्कृति और परंपरा को नए रूप में जीवंत करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। शासन ने इस पुल की मंजूरी दे दी है और इसके निर्माण पर एक करोड़ 46 लाख 78 हजार रुपये व्यय होंगे। परियोजना के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 73 लाख 39 हजार रुपये जारी भी कर दिए गए हैं। यह नया पीपा पुल जमथरा घाट के पास बनाया जाएगा और लक्ष्मण पथ को सरयू नदी के मध्य विकसित किए जा रहे पंचवटी द्वीप से जोड़ेगा। इससे न केवल पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी बल्कि श्रद्धालुओं के लिए पहुंच मार्ग भी अधिक सुगम और आकर्षक बनेगा।