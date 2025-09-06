अयोध्या में सुरक्षा की बड़ी चूक…कचहरी के अंदर लावारिस बैग में मिले कारतूस और असलहे, 2007 में हो चुका है यहां सीरियल ब्लास्ट

शनिवार को अयोध्या में सुरक्षा की बड़ी चूक हुई, यहां कचहरी में अवैध असलहों और कारतूसों के मिलने से हड़कंप मच गया, ये सभी एक बैग में रखे हुए थे। इसके बाद तो फोर्स के भी जान खड़े हो गए, मामले का खुलासा तब हुआ जब शनिवार को कचहरी परिसर के शेड नंबर पांच में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक लावारिस बैग मिला। बैग खोलकर जांच की गई तो उसमें से चार कारतूस और दो अवैध असलहे बरामद हुए। असलहा मिलने की खबर फैलते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। इस मामले पर SP सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
असलहों के मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा और मेटल डिटेक्टर लगे होने के बाद भी वहां इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। जब बैग पर किसी की नजर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई। तुरंत तलाशी के बाद असलहे मिले , पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि बैग रखने वाले आरोपी तक पहुंचा जा सके। बता दें कि इसी कचहरी में 22 सितंबर 2007 को यहां सीरियल ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी लेकिन अब मेटल डिटेक्टर, और सुरक्षा हवा हवाई हो चुकी है।
असलहों की बरामदगी के बाद बार एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी जताई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है इसकी शिकायत डीएम और जिला जज से की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब रोजाना वकील और आम लोगों को कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है तो ऐसे असलहे परिसर में कैसे पहुंच गए, यह समझ से परे है।
शनिवार को कचहरी में असलहों की बरामदगी पर जिला जज रणंजय कुमार वर्मा ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा के संबंध में बैठक की। बैठक में न्यायालय परिसर के सुरक्षा प्रभारी सीजेएम सुधांशु शेखर उपाध्याय व नजारत प्रभारी एडीजे प्रदीप कुमार सिंह मौजूद रहे। जिला जज ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और कदम उठाए जाने की बात कही है।