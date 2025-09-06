अयोध्या में सुरक्षा की बड़ी चूक…कचहरी के अंदर लावारिस बैग में मिले कारतूस और असलहे, 2007 में हो चुका है यहां सीरियल ब्लास्ट

शनिवार को अयोध्या में सुरक्षा की बड़ी चूक हुई, यहां कचहरी में अवैध असलहों और कारतूसों के मिलने से हड़कंप मच गया, ये सभी एक बैग में रखे हुए थे। इसके बाद तो फोर्स के भी जान खड़े हो गए, मामले का खुलासा तब हुआ जब शनिवार को कचहरी परिसर के शेड नंबर पांच में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक लावारिस बैग मिला। बैग खोलकर जांच की गई तो उसमें से चार कारतूस और दो अवैध असलहे बरामद हुए। असलहा मिलने की खबर फैलते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। इस मामले पर SP सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।