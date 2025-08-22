अयोध्या में पेड़ से टकराई कार, परखच्चे उड़े…दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत, एक गंभीर

गुरुवार रात अयोध्या जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिले के बीकापुर क्षेत्र में बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में दो युवकों की जान चली गई। वहीं, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रयागराज हाईवे से तारुन मार्ग पर दशरथपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। कार में प्रभाकर तिवारी, रोहित कुमार और अंकित सिंह सवार थे। तीनों बुजुर्ग थाना महाराजगंज के रहने वाले हैं। हादसे में प्रभाकर और रोहित की मौत हो गई। वहीं, अंकित घायल हो गया।
अंकित सिंह की हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर प्रभारी निरीक्षक बीकापुर कोतवाली लालचंद सरोज ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। वहीं, अंकित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टर एसके मौर्य ने कहा कि अंकित सिंह की स्थिति गंभीर है। हादसे की खबर सुनते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, मृतकों के कार्यजनो में कोहराम मच गया।