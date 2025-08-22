Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

यूपी न्यूज

मूक-बधिर दलित बालिका से गैंगरेप: पीड़िता ने उठाया खौफनाक कदम; मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

UP Crime: मूक-बधिर दलित लड़की से गैंगरेप किया गया। पुलिस ने आरोपियों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।

गाज़ियाबाद

Harshul Mehra

Aug 22, 2025

UP Crime
गाजियाबाद में मूक-बधिर दलित बालिका से गैंगरेप। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 20 साल की दलित लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की मूक-बधिर थी जिसके साथ गैंगरेप किया गया था।

मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि बीस साल की एक दलित महिला, जो मूक-बधिर थी उसने गुरुवार तड़के अपने गाजियाबाद स्थित घर पर आत्महत्या कर ली। दो अज्ञात लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

ये भी पढ़ें

अखिलेश यादव को ‘पापा’ कहकर iPhone मांगा और अब मायावती को कह दिया ‘मम्मी’; यूट्यूबर पर गिरी गाज
गाज़ियाबाद
image

रेप की घटना से सदमे में थी पीड़िता

गाजियाबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने मामले को लेकर कहा कि प्रथम दृष्टया महिला ने आत्महत्या की है क्योंकि वह रेप की घटना से सदमे में थी। गुरुवार को ही पीड़िता का बयान दर्ज होना था लेकिन उसकी मौत हो गई।

पड़ोसी के घर गई थी पीड़िता की मां

पीड़िता की मां ने बताया, "दो लोगों ने मेरी बेटी को अपनी बाइक पर जबरन बिठाया, उसे जंगल में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। मेरी बच्ची को बोलने और सुनने में दिक्कत थी, लेकिन आरोपियों उसे नहीं छोड़ा। मैं अपने पोते के साथ एक पड़ोसी के घर गई थी। जब मैं वापस आई, तो मेरी बेटी घर पर नहीं थी। काफी समय तक जब वह नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू कर दी।"

लड़की के चेहरे पर चोट के निशान

लड़की के पिता ने कहा, "रात करीब 10.15 बजे मुझे एक अजनबी ने फोन किया। फोन पर कहा कि बेटी को ले जाओ। मैं तुरंत मौके पर पहुंचा।'' लड़की के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी के कपड़े अस्त-व्यस्त थे और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि लोगों ने उसे बाइक पर बिठाकर जंगल में उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद पीड़िता को उसके पिता रात करीब 11 बजकर 30 मिनट पर घर ले आए और पीड़िता को पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

SC/ST एक्ट से संबंधित धाराएं भी जोड़ी जाएंगी: DCP

वहीं पीड़िता की मां का कहना है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज नहीं की। पुलिस ने मंगलवार रात 9 बजकर 22 मिनट पर BNS की धारा 64(2) (बलात्कार) के तहत FIR दर्ज की। मंगलवार रात 11 बजे जिला अस्पताल में लड़की का मेडिकल परीक्षण किया गया। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया, "24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। पुलिस ने मेरी बेटी को नहाने से मना किया था; वह उस स्थिति में नहीं रह सकती थी और उसने अपनी जान ले ली।" हालांकि DCP तिवारी ने कहा कि परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराते ही FIR दर्ज कर ली गई थी। उन्होंने कहा कि महिला दलित थी इसलिए SC/ST एक्ट से संबंधित धाराएं भी जोड़ी जाएंगी।

कमरे में लटका मिला पीड़िता का शव

मामले को लेकर पीड़िता की बुआ का कहना है कि शव सुबह 6 बजे दूसरी मंजिल के एक कमरे में मिला, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता था। इसी कमरे में फंदे से लटकर पीड़िता ने जान दे दी।

पुलिस टीम पर आरोपियों ने की फायरिंग

ग्रामीण क्षेत्र के DCP सुरेंद्रनाथ तिवारी ने कहा, " आरोपियों का जब पुलिस टीम ने पीछा किया, तो उन्होंने गोलियां चला दीं। टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और आरोपियों के पैरों में गोली लग गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के पास से एक अवैध पिस्तौल, एक खाली कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।" उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान रोहित (31) और वीर सिंह भोला (53) के रूप में हुई है। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

22 Aug 2025 10:48 am

Hindi News / UP News / मूक-बधिर दलित बालिका से गैंगरेप: पीड़िता ने उठाया खौफनाक कदम; मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.