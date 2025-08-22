मूक-बधिर दलित बालिका से गैंगरेप: पीड़िता ने उठाया खौफनाक कदम; मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

UP Crime: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 20 साल की दलित लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की मूक-बधिर थी जिसके साथ गैंगरेप किया गया था।
पुलिस ने बताया कि बीस साल की एक दलित महिला, जो मूक-बधिर थी उसने गुरुवार तड़के अपने गाजियाबाद स्थित घर पर आत्महत्या कर ली। दो अज्ञात लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
गाजियाबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने मामले को लेकर कहा कि प्रथम दृष्टया महिला ने आत्महत्या की है क्योंकि वह रेप की घटना से सदमे में थी। गुरुवार को ही पीड़िता का बयान दर्ज होना था लेकिन उसकी मौत हो गई।
पीड़िता की मां ने बताया, "दो लोगों ने मेरी बेटी को अपनी बाइक पर जबरन बिठाया, उसे जंगल में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। मेरी बच्ची को बोलने और सुनने में दिक्कत थी, लेकिन आरोपियों उसे नहीं छोड़ा। मैं अपने पोते के साथ एक पड़ोसी के घर गई थी। जब मैं वापस आई, तो मेरी बेटी घर पर नहीं थी। काफी समय तक जब वह नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू कर दी।"
लड़की के पिता ने कहा, "रात करीब 10.15 बजे मुझे एक अजनबी ने फोन किया। फोन पर कहा कि बेटी को ले जाओ। मैं तुरंत मौके पर पहुंचा।'' लड़की के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी के कपड़े अस्त-व्यस्त थे और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि लोगों ने उसे बाइक पर बिठाकर जंगल में उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद पीड़िता को उसके पिता रात करीब 11 बजकर 30 मिनट पर घर ले आए और पीड़िता को पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
वहीं पीड़िता की मां का कहना है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज नहीं की। पुलिस ने मंगलवार रात 9 बजकर 22 मिनट पर BNS की धारा 64(2) (बलात्कार) के तहत FIR दर्ज की। मंगलवार रात 11 बजे जिला अस्पताल में लड़की का मेडिकल परीक्षण किया गया। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया, "24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। पुलिस ने मेरी बेटी को नहाने से मना किया था; वह उस स्थिति में नहीं रह सकती थी और उसने अपनी जान ले ली।" हालांकि DCP तिवारी ने कहा कि परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराते ही FIR दर्ज कर ली गई थी। उन्होंने कहा कि महिला दलित थी इसलिए SC/ST एक्ट से संबंधित धाराएं भी जोड़ी जाएंगी।
मामले को लेकर पीड़िता की बुआ का कहना है कि शव सुबह 6 बजे दूसरी मंजिल के एक कमरे में मिला, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता था। इसी कमरे में फंदे से लटकर पीड़िता ने जान दे दी।
ग्रामीण क्षेत्र के DCP सुरेंद्रनाथ तिवारी ने कहा, " आरोपियों का जब पुलिस टीम ने पीछा किया, तो उन्होंने गोलियां चला दीं। टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और आरोपियों के पैरों में गोली लग गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के पास से एक अवैध पिस्तौल, एक खाली कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।" उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान रोहित (31) और वीर सिंह भोला (53) के रूप में हुई है। मामले की जांच की जा रही है।