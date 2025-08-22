मूक-बधिर दलित बालिका से गैंगरेप: पीड़िता ने उठाया खौफनाक कदम; मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

वहीं पीड़िता की मां का कहना है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज नहीं की। पुलिस ने मंगलवार रात 9 बजकर 22 मिनट पर BNS की धारा 64(2) (बलात्कार) के तहत FIR दर्ज की। मंगलवार रात 11 बजे जिला अस्पताल में लड़की का मेडिकल परीक्षण किया गया। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया, "24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। पुलिस ने मेरी बेटी को नहाने से मना किया था; वह उस स्थिति में नहीं रह सकती थी और उसने अपनी जान ले ली।" हालांकि DCP तिवारी ने कहा कि परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराते ही FIR दर्ज कर ली गई थी। उन्होंने कहा कि महिला दलित थी इसलिए SC/ST एक्ट से संबंधित धाराएं भी जोड़ी जाएंगी।