अयोध्या में देर रात बड़ा हादसा, कार समेत पांच व्यक्ति नहर में गिरे, तीन की मौत

अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के रंगोली के पास गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां एक कार नहर में गिर गई। हादसे में पांच कार सवार में से तीन की मौत हो गई। जबकि दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के शिकार सभी युवक अंबेडकरनगर जिले के रहने वाले हैं। ये सभी युवक शादी समारोह में शरीक होने गए थे। बारात में शामिल होकर सभी युवक देर रात घर लौट रहे थे कि तभी यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Car Fell in Canal Three out Of Five Dead