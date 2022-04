बीएचयू में मुफ्त मिलेगी IAS परीक्षा के लिए कोचिंग, 100 सीटों पर एडमिशन

एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इन छात्रों को प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। 100 छात्रों का एडमिशन होगा।

Free IAS Coaching will Be Given in BHU To Scheduled Caste Students