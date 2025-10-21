भारत की सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है दीपावली, CM योगी बोले- आस्था कभी भी न झुकी, न थकी, न रुकी

CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्व एवं त्योहार शांति, एकता व सद्भाव का संदेश देते हैं। साथ ही सामाजिक सौहार्द में वृद्धि करते हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली भारत के सनातन धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या आगमन और रामराज के शुभारंभ की स्मृति स्वरूप आज से हजारों वर्ष पहले पूरे भारतखंड में श्रद्धालुओं द्वारा दीपमालाओं से अपने-अपने घरों को सजाकर इस पर्व को मनाना शुरू किया गया।