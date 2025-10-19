Diwali 2025: टूट गया अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड; इस साल आंकड़ा पहुंचा 23 करोड़ के पार

देश से ही नहीं विदेश से भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अयोध्या में बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से अयोध्या में रोजगार में भी तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। तेजी से अयोध्या का विकास प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार करने में लगी है। फोर-लेन और सिक्स-लेन सड़कों से अयोध्या को जोड़ा जा रहा है।