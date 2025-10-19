Diwali 2025: टूट गया अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड; इस साल आंकड़ा पहुंचा 23 करोड़ के पार

अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा। फोटो सोर्स-Ai
Diwali 2025: यूपी सरकार इस साल अयोध्या में सरयू तट पर 9वां दीपोत्सव मनाने जा रही है। राम मंदिर के अलावा यहां पिछले 8 सालों से हर वर्ष आयोजित दीपोत्सव के कारण अयोध्या की भव्यता और भी ज्यादा बढ़ गई है। देश-विदेश में अयोध्या का आकर्षण दीपोत्सव ने बढ़ा दिया है।
इसी वजह से अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इनमें भारतीय पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी भी शामिल हैं।
|वर्ष
|भारतीय पर्यटक
|विदेशी पर्यटक
|कुल पर्यटक
|2017
|1,78,32,717
|25,141
|1,78,57,858
|2018
|1,95,34,824
|28,335
|1,95,63,159
|2019
|2,04,63,403
|38,321
|2,04,91,724
|2020
|61,93,537
|2,611
|61,96,148
|2021
|1,57,43,359
|31
|1,57,43,390
|2022
|2,39,09,014
|1,465
|2,39,10,479
|2023
|5,75,62,428
|8,468
|5,75,70,896
|2024
|16,43,93,474
|26,048
|16,44,19,522
वहीं, 23,81,64,744 भारतीय और 49,993 विदेशी समेत कुल 23,82,14,737 श्रद्धालु 2025 में जनवरी से जून तक अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे।
देश से ही नहीं विदेश से भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अयोध्या में बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से अयोध्या में रोजगार में भी तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। तेजी से अयोध्या का विकास प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार करने में लगी है। फोर-लेन और सिक्स-लेन सड़कों से अयोध्या को जोड़ा जा रहा है।
