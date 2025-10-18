Diwali 2025: अयोध्या में पहली बार महाकुंभ की तर्ज पर Ai कैमरों से निगरानी; चप्पे-चप्पे पर गढ़ी रहेगी ‘तीसरी आंख’

उन्होंने कहा कि CM योगी के निर्देश पर 11 Ai कैमरे एक्टिव मोड में रहेंगे। मेला इलाके में इन कैमरों की टेस्टिंग हो गई है। पूरे आयोजन क्षेत्र को 11 Ai कैमरों से कवर कर लिया जाएगा। दीपोत्सव के दौरान इन कैमरों के जरिए आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। अयोध्या में इस बार महाकुंभ की तर्ज पर Ai क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे न सिर्फ भीड़ का वैज्ञानिक विश्लेषण होगा, बल्कि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई भी की जा सकेगी। कैमरों से प्राप्त आंकड़े प्रशासन के पास लाइव अपडेट के रूप में पहुंचेंगे।