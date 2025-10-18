Diwali 2025: अयोध्या में पहली बार महाकुंभ की तर्ज पर Ai कैमरों से निगरानी; चप्पे-चप्पे पर गढ़ी रहेगी ‘तीसरी आंख’

अयोध्या में पहली बार महाकुंभ की तर्ज पर Ai कैमरों से निगरानी। फोटो सोर्स-Ai
Diwali 2025: दीपोत्सव 2025 इस बार ना सिर्फ भव्यता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनेगा, बल्कि यह तकनीकी प्रबंधन का भी अद्भुत उदाहरण पेश करेगा। CM योगी के निर्देश पर पहली बार दीपोत्सव में महाकुंभ के तर्ज पर Ai कैमरों से इतने बड़े पैमाने पर निगरानी की जाएगी।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 11 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Ai) कैमरे तैनात किए जा रहे हैं। ये कैमरे चप्पे-चप्पे पर नजर रखेंगे। Ai कैमरे लता चौक, धर्म पथ, राम पथ और राम की पैड़ी पर लाइव रहेंगे। जिससे आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी।
DM निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि इस बार दीपोत्सव में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। Ai कैमरे ना केवल भीड़ का हेड काउंट करेंगे, बल्कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी कर सकेंगे। अगर किसी इलाके में भीड़ ज्यादा होती है, तो तुरंत इन कैमरों के जरिए अफसरों तक अलर्ट भेजा जाएगा। जिसके जरिए तुरंत क्राउड मैनेजमेंट कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि CM योगी के निर्देश पर 11 Ai कैमरे एक्टिव मोड में रहेंगे। मेला इलाके में इन कैमरों की टेस्टिंग हो गई है। पूरे आयोजन क्षेत्र को 11 Ai कैमरों से कवर कर लिया जाएगा। दीपोत्सव के दौरान इन कैमरों के जरिए आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। अयोध्या में इस बार महाकुंभ की तर्ज पर Ai क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे न सिर्फ भीड़ का वैज्ञानिक विश्लेषण होगा, बल्कि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई भी की जा सकेगी। कैमरों से प्राप्त आंकड़े प्रशासन के पास लाइव अपडेट के रूप में पहुंचेंगे।
DM फुंडे ने आगे कहा कि योगी सरकार की मंशा है कि दीपोत्सव का आयोजन ना केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, बल्कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी मिसाल बने।
