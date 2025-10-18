‘मुझे बेटे ने नहीं पहचना, 50 बीघा जमीन पर कब्जा और…’ जो मर्डर किया ही नहीं उसके लिए 11 साल तक जेल में बिताए, पीड़ित का छलका दर्द

रिहा होने के बाद संजय ने कहा, "एक ऐसे अपराध के लिए जो मैंने किया ही नहीं था, 11 साल जेल में बिताने के बाद, मैं आखिरकार आजाद हूं। 1993 से मेरी जिंदगी एक निरंतर संघर्ष रही है। सालों तक छिपता रहा, और चुपके से ही घर लौटता रहा। मेरे लिए एक न्यायमित्र नियुक्त किया गया, लेकिन मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई। जब मैं 2014 में अपनी बेटी की शादी के लिए वापस आया तो मेरे अपने बेटे ने मुझे पहचाना ही नहीं। तब तक हमारी 50 बीघा जमीन पर कब्जा हो चुका था। हमारे पास कानूनी मदद के लिए पैसे नहीं बचे थे।"