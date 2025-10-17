AQI ने बढ़ाई टेंशन; NCR में गाजियाबाद और नोएडा समेत दिल्ली के कई इलाके रेड जोन में

गाजियाबाद की स्थिति पर गौर करें तो 17 अक्टूबर 2025 की सुबह तक, यहां का AQI 301 तक पहुंच गया था, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, इस स्तर का प्रदूषण लंबे समय तक रहने पर सांस संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़े और भी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। लोनी इलाके में तो AQI 352 दर्ज किया गया, जो कि 'गंभीर' श्रेणी के काफी करीब है। वहीं, संजय नगर में 288, इंदिरापुरम में 280 और वसुंधरा में 284 AQI रहा।