‘दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ’, मॉब लिंचिंग में मारे गए दलित के घर पहुंचे राहुल गांधी, पीड़ित का भाई बोला-राजनीति करने…

बता दें कि सरकार ने हरिओम की बहन कुसुम को संविदा पर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स की नौकरी देने का आदेश जारी किया है। राहुल गांधी शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे दिल्ली से कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से फतेहपुर पहुंचे। उनके आगमन से पहले शहर में पोस्टर लगाए गए, जिन पर लिखा है- “दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ।” हालांकि, इन पोस्टरों के लगाने वालों की पहचान नहीं हो सकी है।