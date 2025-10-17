‘दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ’, मॉब लिंचिंग में मारे गए दलित के घर पहुंचे राहुल गांधी, पीड़ित का भाई बोला-राजनीति करने…

मॉब लिंचिंग में मारे गए दलित के घर पहुंचे राहुल गांधी। फोटो सोर्स-X
UP Politics: राहुल गांधी ने शुक्रवार को फतेहपुर में रायबरेली मॉब लिंचिंग के शिकार दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने करीब 25 मिनट तक हरिओम के पिता, भाई और बहन से बातचीत की। बाहर आते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार में दलितों पर अत्याचार चरम पर है। उन्होंने बताया कि NCRB की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दलित उत्पीड़न के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर है।
राहुल गांधी के आने से एक घंटे पहले ही हरिओम के भाई शिवम ने परिजनों के साथ एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी राजनीति करने ना आएं, क्योंकि परिवार सरकार से संतुष्ट है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि यह वीडियो BJP के दबाव में जारी कराया गया है।
बता दें कि सरकार ने हरिओम की बहन कुसुम को संविदा पर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स की नौकरी देने का आदेश जारी किया है। राहुल गांधी शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे दिल्ली से कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से फतेहपुर पहुंचे। उनके आगमन से पहले शहर में पोस्टर लगाए गए, जिन पर लिखा है- “दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ।” हालांकि, इन पोस्टरों के लगाने वालों की पहचान नहीं हो सकी है।
गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को फतेहपुर निवासी हरिओम पासवान की रायबरेली में चोरी के शक में भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी थी। इसके दो दिन बाद, 4 अक्टूबर को एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें हरिओम पिटाई के दौरान राहुल गांधी का नाम लेता नजर आया। इस पर भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति कहता हुआ सुना गया— “यहां सब बाबा वाले हैं।”
घटना के बाद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की थी और X पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि यह निर्मम हत्या केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है।
SDM सिटी अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि राहुल गांधी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए उनके दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मृतक के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक की पत्नी और पिता को आर्थिक सहायता दी गई है, जबकि उसके भाई और बहन को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है।
