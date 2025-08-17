Patrika LogoSwitch to English

रामलला का भव्य रूप देख भाव विह्वल हुए पूर्व RBI गवर्नर, देश के समृद्धि की किए कामना

रविवार को अयोध्या में RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास सपरिवार श्रीरामलला का दर्शन कर आशीर्वाद लिए। इस दौरान मंदिर की भव्यता देख पूर्व गवर्नर काफी अचंभित थे।

अयोध्या

anoop shukla

Aug 17, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, प्रभु श्रीरामलला का दर्शन किए RBI के पूर्व गवर्नर

रविवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास अपने परिजनों के साथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रीरामलला के भव्य मंदिर में दर्शन-पूजन कर देश की खुशहाली की कामना की। रामजन्मभूमि परिसर में प्रवेश करते ही दास परिवार ने गर्भगृह में स्थापित रामलला का विधिवत पूजन किया। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें पूजा-अर्चना की विधि बताई और प्रसाद अर्पित कराया। इस दौरान शक्तिकांत दास ने मंदिर निर्माण की भव्यता और दिव्यता को देख भाव विभोर हो गए, उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन और कुबेर टीला पर जलाभिषेक उनके जीवन का अविस्मरणीय क्षण रहेगा।

परिजनों संग रामलला का दर्शन किए, सुरक्षा के रहे तगड़े प्रबंध

प्रभु श्रीरामलला के दर्शन के बाद शक्तिकांत दास परिजनों संग कुबेर टीला भी पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान कुबेर का जलाभिषेक किया। मंदिर प्रांगण में मौजूद साधु-संतों ने उनका स्वागत किया और अयोध्या आने पर आशीर्वाद दिया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने गवर्नर दास को मंदिर निर्माण की प्रगति और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं की भी सराहना की और कहा कि यह स्थल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।गवर्नर दास की यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर परिसर और कुबेर टीला पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहे। इस दौरान आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा समेत अनेक लोग मौजूद रहे।

17 Aug 2025 11:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / रामलला का भव्य रूप देख भाव विह्वल हुए पूर्व RBI गवर्नर, देश के समृद्धि की किए कामना

