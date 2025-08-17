रामलला का भव्य रूप देख भाव विह्वल हुए पूर्व RBI गवर्नर, देश के समृद्धि की किए कामना

प्रभु श्रीरामलला के दर्शन के बाद शक्तिकांत दास परिजनों संग कुबेर टीला भी पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान कुबेर का जलाभिषेक किया। मंदिर प्रांगण में मौजूद साधु-संतों ने उनका स्वागत किया और अयोध्या आने पर आशीर्वाद दिया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने गवर्नर दास को मंदिर निर्माण की प्रगति और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं की भी सराहना की और कहा कि यह स्थल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।गवर्नर दास की यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर परिसर और कुबेर टीला पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहे। इस दौरान आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा समेत अनेक लोग मौजूद रहे।