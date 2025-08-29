Patrika LogoSwitch to English

अयोध्या

श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी…रामदरबार की आरती में भक्त भी हो सकेंगे शामिल

अयोध्या में अब राम दरबार की आरती में भक्तों के शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं में रामलला की आरती में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार है।

अयोध्या

anoop shukla

Aug 29, 2025

Up news, ayodhya news
फोटो सोर्स: पत्रिका, राम दरबार की आरती में हो सकेंगे शामिल

अयोध्या में रामलला की आरती देखने के लिए अब श्रद्धालुओं को निराश नहीं होना होगा, श्रीराम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों को राम दरबार की आरती में शामिल होने की अनुमति दे दी है। इस अनुमति से श्रद्धालु अब राम मंदिर के प्रथम तल पर रामलला के दरबार में शामिल हो सकते हैं। श्रद्धालुओं को यात्री सेवा केंद्रों से ही भौतिक उपस्थिति के आधार पर ही इस आरती के लिए पास जारी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं रामलला की तरह राम दरबार की आरती के भी लाइव प्रसारण के लिए ट्रस्ट ने दूरदर्शन को प्रसारण का अधिकार दे दिया है।

दूरदर्शन कर रहा है लाइव प्रसारण की तैयारी

दूरदर्शन की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है, कुछ दिनों में यह प्रसारण शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर के पहले तल पर स्थान की कमी के कारण अभी केवल 15-15 आरती पास ही दिए जा रहे हैं। निर्माण कार्य संपन्न होने के बाद राम दरबार की आरती में श्रद्धालुओं की संख्या भविष्य में बढ़ाने पर ट्रस्ट विचार करेगा।

मंगला, श्रृंगार व शयन आरती के लिए 150-150 पास

वर्तमान में रामलला की आरती के लिए ट्रस्ट की ओर से प्रतिदिन तीनों आरतियों मंगला, श्रृंगार व शयन के लिए 150-150 पास जारी किए जाते हैं। यह पास ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से जारी होते हैं। दर्शन शुरू होने के बाद से राम दरबार की आरती में श्रद्धालुओं को सम्मिलित किए जाने की प्रतीक्षा हो रही थी, पर कुछ कार्य बाकी होने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था।

यहां से जारी हो रहे हैं आरती के लिए पास

रामजन्मभूमि पथ के बगल स्थित यात्री सेवा केंद्र से प्रतिदिन सुबह नौ बजे राम दरबार की तीनों आरतियों के लिए 15-15 पास जारी किए जा रहे हैं। दर्शन व आरती पास की व्यवस्था से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अभी यह सुविधा केवल भौतिक उपस्थिति के आधार पर ही दी जा रही है। राम दरबार की आरती के लिए ऑनलाइन पास नहीं मिल सकेंगे।

29 Aug 2025 12:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी…रामदरबार की आरती में भक्त भी हो सकेंगे शामिल

