श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी…रामदरबार की आरती में भक्त भी हो सकेंगे शामिल

अयोध्या में रामलला की आरती देखने के लिए अब श्रद्धालुओं को निराश नहीं होना होगा, श्रीराम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों को राम दरबार की आरती में शामिल होने की अनुमति दे दी है। इस अनुमति से श्रद्धालु अब राम मंदिर के प्रथम तल पर रामलला के दरबार में शामिल हो सकते हैं। श्रद्धालुओं को यात्री सेवा केंद्रों से ही भौतिक उपस्थिति के आधार पर ही इस आरती के लिए पास जारी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं रामलला की तरह राम दरबार की आरती के भी लाइव प्रसारण के लिए ट्रस्ट ने दूरदर्शन को प्रसारण का अधिकार दे दिया है।