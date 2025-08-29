Patrika LogoSwitch to English

महाराजगंज

महराजगंज में नाराज भीड़ ने किया हाइवे जाम, गुमशुदा बच्चे का शव नहर में मिला…परिजन लगा रहे हत्या का आरोप

महराजगंज में शुक्रवार की सुबह उग्र ग्रामीणों ने फरेंदा हाइवे जाम कर दिया, सूचना पर पहुंचे अधिकारी मामले को नियंत्रित करने में लगे हैं। मामला गुरुवार की रात नहर में मिले गुमशुदा बच्चे के शव को लेकर है, परिजन हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

Aug 29, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, हाइवे जाम करते उग्र ग्रामीण

महाराजगंज में गुरुवार की रात गुमशुदा बच्चे का शव नहर से बरामद होने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर फरेंदा हाईवे पर जिला उद्योग कार्यालय के पास जाम लगा दिया, वे हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के चिउरहा वार्ड नं-19 के रहने वाले गणेश चौधरी के 12 साल का बेटे हिमांशु चौधरी 24 अगस्त की शाम करीब 5 बजे गांव से गायब हो गया था।

गुरुवार देर रात नहर में बच्चे का शव मिलने से कोहराम

गुरुवार की देर रात बच्चे का शव दुबौली नहर से बरामद होने की खबर मिलते ही परिजनो में कोहराम मच गया उन्होंने बच्चे के हत्या की आशंका जताई l परिजनों का कहना है कि 24 अगस्त को ही थाने में तहरीर देकर गुमशुदा होने की जानकारी दी थी। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया।

ग्रामीणों का आरोप, नहीं हुई कोतवाली में सुनवाई…नाराज ग्रामीणों ने किया हाइवे जाम

सदर कोतवाल निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की जानकारी हो सकेगी। ग्रामीणों व परिजनों का आरोप है कि पहले दिन से ही पुलिस हत्यारोपियों जो बचाने का प्रयास कर रही है। परिजनों का कहना है कोतवाली जाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे नाराज परिजनों ने शुक्रवार सुबह NH 730 पर जाम लगा दिया। ASP सहित भारी फोर्स मौके पर स्थिति नियंत्रण में लगी हुई है।

29 Aug 2025 11:32 pm

