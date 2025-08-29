महराजगंज में नाराज भीड़ ने किया हाइवे जाम, गुमशुदा बच्चे का शव नहर में मिला…परिजन लगा रहे हत्या का आरोप

सदर कोतवाल निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की जानकारी हो सकेगी। ग्रामीणों व परिजनों का आरोप है कि पहले दिन से ही पुलिस हत्यारोपियों जो बचाने का प्रयास कर रही है। परिजनों का कहना है कोतवाली जाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे नाराज परिजनों ने शुक्रवार सुबह NH 730 पर जाम लगा दिया। ASP सहित भारी फोर्स मौके पर स्थिति नियंत्रण में लगी हुई है।